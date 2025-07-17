NBA》畢爾同意被太陽買斷、將以2年3.2億約轉戰快艇 新賽季攜手哈登

畢爾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，三屆明星後衛畢爾（Bradley Beal）同意被太陽買斷，在通過讓渡期後，畢爾將以2年1100萬美元（約新台幣3.26億）合約加盟快艇，這份合約帶有球員選擇權。畢爾新賽季將與「大鬍子」哈登（James Harden）、明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）攜手合作。

畢爾原本有著5年2.51億美元的合約，目前還剩下2年1.1億美元，由於畢爾的合約中擁有霸王條款，讓交易窒礙難行。如今畢爾同意買斷，並且放棄最後2年1.1億美元約中的1390萬美元薪資。

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《ESPN》引述消息人士指出，太陽隊允許畢爾與聯盟中對他感興趣的球隊作對話，畢爾的經紀人巴特斯特恩（Mark Bartelstein）過去幾週展開全面協商，並與相關球隊會面。

哈登。（資料照，路透）

消息人士提到，哈登在招募畢爾加入快艇隊的過程中扮演關鍵角色，並直接與畢爾和他的團隊做溝通。其他想網羅畢爾的球隊包含熱火、公鹿、灰狼、勇士、湖人等球隊。

快艇休賽季以2年1800萬美元（約5.2億台幣）的合約，找來37歲老將中鋒羅培茲（Brook Lopez）。而快艇日前與熱火、爵士做出三方交易案，快艇把鮑威爾（Norman Powell）送至熱火，從爵士方換來前鋒柯林斯（John Collins）。

畢爾來到快艇後，預計將頂替鮑威爾的位置，成為球隊先發得分後衛。畢爾上季出賽53場有38場先發，平均有17分是自2014-15年以來新低，場均3.7次助攻、3.3顆籃板，整體投籃命中率為49.7％，三分球命中率為38.6％。

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