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日職》怎麼了？領9億日圓約的前塞揚強投鮑爾 苦吞先發5連敗

2025/07/17 08:37

鮑爾。（資料照，美聯社）鮑爾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年重返橫濱DeNA的前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer），昨天先發6局失4分，橫濱隊最後在客場以3比4敗給廣島鯉魚，鮑爾吞下本季第8敗並列中央聯盟第二多、同時也是先發5連敗。橫濱DeNA監督三浦大輔坦言，「鮑爾自己應該感到最懊惱。」

鮑爾今年以1年總額600萬美元合約（約新台幣1.97億、日圓9.3億）合約重回日職橫濱DeNA，但他曾因表現欠佳被降至二軍調整。昨晚這場比賽是鮑爾「中6日」先發，而非過去常見的「中4日」。

鮑爾此戰首局2出局被攻佔三壘，這時鮑爾發生暴投奉送對手1分。第3局2出局後，鮑爾被廣島中村獎成、大盛穂各敲二壘安打失掉1分，廣島球星小園海斗敲適時安，讓鮑爾單局失掉2分。鮑爾第6局被廣島洋砲蒙特羅（Elehuris Montero）敲陽春砲再掉1分。

總計鮑爾先發6局用111球，被敲6安包含1轟，失掉4分，賞5次三振，丟2次保送、1次觸身球，最快丟到154公里。鮑爾本季先發17場拿到4勝8敗、防禦率4.17，共投112.1局賞102次三振，被打擊率2成59，每局被上壘率為1.31。

日媒《產經體育》報導，鮑爾自6月6日之後，逾1個月沒有嘗過勝投滋味，近期更是先發5連敗。鮑爾賽後表示，「我覺得有丟出很棒的球，但沒能投出好結果，感到遺憾。」

對於鮑爾近期狀況欠佳，三浦監督表示，「雖然有在變好，但還差那麼一點。」

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