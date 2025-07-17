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MLB》皇家找回明星工具人加深板凳 曾對過台灣的12強國手交易到海盜

2025/07/17 08:59

佛雷澤。（資料照，路透）佛雷澤。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網指出，皇家透過交易找回可內外兼修的工具人佛雷澤（Adam Frazier），並將小聯盟內野手迪凡尼（Cam Devanney）送往海盜，為迎接即將開打的下半季做準備。

現今33歲的佛雷澤，在大聯盟已歷經10年球季，累計1144場的出賽，打擊三圍.263/.327/.382，外帶63轟與360分打點，標準化進攻指數（OPS+）95，略低於聯盟平均。

曾在去年就效力過皇家的佛雷澤，今年季前投入自由市場並與海盜簽下1年約，可內外兼修是他的特色之一，本季在二壘、左外野與右外野皆有出賽紀錄，打擊端則繳出.255/.318/.336的打擊三圍，此外他在得點圈有人時的打擊率來到.289，盼能幫助球隊解決今年在得點圈貧弱的打擊手感。

大聯盟報導分析，佛雷澤或許不是皇家在進攻部分的重大補強，不過在板凳可藉由他的經驗給予球隊貢獻，無論是臨危受命上場代打、消耗對手球數、選保送、擊出反方向短程安打或推進跑者等，都是皇家在比賽後段仍需要的。

而被送往海盜的迪凡尼已在小聯盟出賽6個球季，今年在3A層級出賽69場，打擊率與整體進攻指數（OPS）分別為.272與.931，同時還有18發全壘打的進帳，他在去年代表美國征戰世界12強棒球賽，甚至在複賽曾面對台灣替補上場守一壘，生涯還從未升上過大聯盟。

迪凡尼。（資料照，美聯社）迪凡尼。（資料照，美聯社）

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