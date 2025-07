MLB》暖心！ERA不到2未進明星賽 遊騎兵照發296萬獎金給艾歐瓦迪

遊騎兵35歲老將艾歐瓦迪。(資料照,美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵35歲老將艾歐瓦迪(Nathan Eovaldi)本季先發16場,防禦率僅1.58,卻未能進入今年的明星賽。根據《ESPN》知名記者帕桑(Jeff Passan)報導,遊騎兵仍發出10萬美元獎金(約新台幣296萬)給艾歐瓦迪。

艾歐瓦迪去年12月以3年7500萬美元續留遊騎兵,今年是他大聯盟生涯第15個賽季,生涯兩度入選明星賽,艾歐瓦迪是2018年紅襪世界大賽冠軍成員、也是2023年遊騎兵奪冠成員之一。

請繼續往下閱讀...

艾歐瓦迪本季曾因三頭肌傷勢缺陣約一個月,今年先發16場拿到7勝3敗、防禦率只有1.58,共投91局賞94次三振,被打擊率1成94,每局被上壘率(WHIP)僅0.85。

此外,遊騎兵37歲強投德葛隆(Jacob deGrom)本季先發19場拿到9勝2敗、防禦率2.32,共投112.1局賞113次三振,每局被上壘率為0.91。德葛隆今年入選明星賽,這是他生涯第5次,也將獲得10萬美元獎金。

Cool gesture: The Texas Rangers gave starter Nathan Eovaldi the $100,000 All-Star bonus in his contract even though he didn’t make the American League team. Eovaldi has been brilliant this season, posting a 1.58 ERA over 91 innings. He’s one of the most respected players in MLB.