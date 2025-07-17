MLB》古巴經典賽國手孟卡達 傳洋基等多隊有興趣網羅

孟卡達。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季中交易大限將至，根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群媒體X上發文提到，本季效力天使隊的古巴籍三壘手孟卡達（Yoan Moncada），傳出洋基等球隊有興趣網羅。

羅梅洛在X上發文說，根據消息人士透露，孟卡達在交易截止日前吸引多支大聯盟球隊關注。現年30歲的孟卡達將在本季結束後成為自由球員。羅梅洛提到，洋基、小熊、釀酒人、水手等球隊，可能會是主要競爭者。

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近年受到傷勢所苦的孟卡達，去年季後與白襪隊的5年7000萬美元合約結束後，白襪隊不執行孟卡達今年2500萬美元的球團選擇權，用500萬美元買斷，讓孟卡達成為自由球員。

孟卡達今年以1年500萬美元合約轉戰天使，今年也受到右手拇指扭傷、右膝發炎等傷勢影響，本季出賽36場，交出7轟、21分打點，打擊率2成31的成績，長打率4成79是近年6年來新高，整體攻擊指數（OPS）為0.805。

孟卡達生涯在大聯盟10年，合計出賽783場，累積100轟、360分打點，平均打擊率2成53。此外，孟卡達也是2023年世界棒球經典賽古巴國家隊一員，曾面對台灣隊擊出全壘打。

洋基希望能透過補強衝刺球隊在下半季戰績，需要補強的位置有先發投手、牛棚、以及內野手。

Yoan Moncada continues to draw interest from multiple MLB teams ahead of the Trade Deadline, according to industry sources.



Moncada, 30, will be a free agent at the end of the season.



The Yankees, Cubs, Brewers, and Mariners could be among the top contenders. — Francys Romero （@francysromeroFR） July 17, 2025

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