MLB》古巴經典賽國手孟卡達 傳洋基等多隊有興趣網羅

孟卡達。(資料照,路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟季中交易大限將至,根據古巴記者羅梅洛(Francys Romero)在社群媒體X上發文提到,本季效力天使隊的古巴籍三壘手孟卡達(Yoan Moncada),傳出洋基等球隊有興趣網羅。

羅梅洛在X上發文說,根據消息人士透露,孟卡達在交易截止日前吸引多支大聯盟球隊關注。現年30歲的孟卡達將在本季結束後成為自由球員。羅梅洛提到,洋基、小熊、釀酒人、水手等球隊,可能會是主要競爭者。

請繼續往下閱讀...

近年受到傷勢所苦的孟卡達,去年季後與白襪隊的5年7000萬美元合約結束後,白襪隊不執行孟卡達今年2500萬美元的球團選擇權,用500萬美元買斷,讓孟卡達成為自由球員。

孟卡達今年以1年500萬美元合約轉戰天使,今年也受到右手拇指扭傷、右膝發炎等傷勢影響,本季出賽36場,交出7轟、21分打點,打擊率2成31的成績,長打率4成79是近年6年來新高,整體攻擊指數(OPS)為0.805。

孟卡達生涯在大聯盟10年,合計出賽783場,累積100轟、360分打點,平均打擊率2成53。此外,孟卡達也是2023年世界棒球經典賽古巴國家隊一員,曾面對台灣隊擊出全壘打。

洋基希望能透過補強衝刺球隊在下半季戰績,需要補強的位置有先發投手、牛棚、以及內野手。

Yoan Moncada continues to draw interest from multiple MLB teams ahead of the Trade Deadline, according to industry sources.



Moncada, 30, will be a free agent at the end of the season.



The Yankees, Cubs, Brewers, and Mariners could be among the top contenders.