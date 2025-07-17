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MLB明星賽》首度採新制全壘打大賽決勝 平均收看數卻不增反減

2025/07/17 09:51

大聯盟昨日進行明星賽，並首度啟用「全壘打大賽」來決定勝負。（資料照，路透）大聯盟昨日進行明星賽，並首度啟用「全壘打大賽」來決定勝負。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《Nielsen Media Research》的統計，今年大聯盟明星賽首度以「全壘打驟死賽」分出勝負的情況下，平均吸引了718萬5千名的觀眾透過《Fox》來收看，甚至最高一度飆到810萬的收看數。

本屆明星賽國聯在前6局雖取得6：0的領先，但美聯展現強大韌性，正規9局結束仍是平手，使得本屆明星賽成為自2022年起改制以來，首度啟用「全壘打大賽」一決勝負的賽事，最終國聯靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）3次的打擊機會，全部將小白球扛出大牆外，幫助球隊以4轟比3轟收下勝利，也拿下今年賽會的MVP。

根據《美聯社》的報導指出，這是《Fox》自NFL超級盃後收視最高的節目，同時也是打破去年世界大賽第4戰，成為美國時間週二晚上最多人收看的一次，但即便如此，這次的觀看數與去年相比卻降低了3.5%，成為史上明星賽第2低。

在北美三大運動賽事中，棒球的明星賽依然是最多觀眾的一場賽事，而今年在金州勇士主場大通中心舉行的NBA明星賽，則吸引了平均470萬名觀眾收看，在美式足球部分，NFL的明星賽「職業盃（Pro Bowl）」也同樣有著平均470萬名觀眾，而今年北美職業冰球聯盟（NHL）則並未舉辦明星賽。

另外在明星賽前的全壘打大賽，觀看數來到平均573萬人，比起去年成長了5%。

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