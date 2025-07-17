MLB》曾兩度涉家暴的前道奇王牌將解禁 經紀人波拉斯說明狀況

前道奇左投烏里耶斯。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前道奇左投烏里耶斯（Julio Urias）兩度涉及家暴案遭大聯盟行政停職、並被放進限制名單。如今烏里耶斯的禁賽期將在美國時間週三結束，明天起任何球隊都可以和他簽約。烏里耶斯的經紀人波拉斯（Scott Boras）表示，烏里耶斯仍想延續職業生涯。

烏里耶斯曾在2019年涉及家暴案，被禁賽20場。而烏里耶斯在2023年9月又陷入家暴案遭到當地警方逮捕，隨後以5萬美元交保。烏里耶斯最後被判處36個月緩刑，並被要求完成30天的社區勞動服務，還要參加為期52週的家暴諮詢課程。

請繼續往下閱讀...

《洛杉磯時報》報導，波拉斯說，烏里耶斯仍希望延續他的職業生涯，「他正在維持狀態，顯然，會有一些選擇對他敞開。」

外傳有多支球隊關注烏里耶斯，但不確定能否達成協議，波拉斯對此表示，「這取決於球隊如何看待這個情況，以及如何評估他的實力。」

波拉斯提到，烏里耶斯今年尚未投球，需要時間恢復到能在大聯盟投球的狀態，他所需要的調整時間可能會決定他能否在今年球季後段出賽，還是必須把目標放在下個賽季。

現年28歲烏里耶斯曾是道奇王牌左投，2021年豪取20勝榮獲國聯勝投王，2022年以單季防禦率2.16摘國聯防禦率王。烏里耶斯在2023年交出11勝8敗、防禦率4.60的成績，但該年9月就因陷入家暴案遭停賽。

烏里耶斯也是大聯盟官方實施家暴政策後，第一位兩度違反該政策的球員。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法