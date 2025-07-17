MLB》被問及是否想回家鄉打球？「黑鱒」：一生都會是雙城人

「黑鱒」巴克斯頓。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯第2次入選明星賽的雙城球星「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）在近日接受訪問時，被問及是否有想返鄉轉隊家鄉球隊亞特蘭大勇士的想法，但他表示自己想待在雙城，並且表明「一生都是雙城人」。

出身自喬治亞州的巴克斯頓，迎來生涯第11個大聯盟賽季，且僅效力雙城一隊，自2019年起，幾乎年年都能繳出聯盟平均以上的進攻水準（2023年的標準化進攻指數OPS+為97），但也時常受到傷痛困擾，生涯僅2017年與去年的出賽數突破百場，分別是140場與102場。

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雖然本季「黑鱒」在5月曾進過7天傷兵名單，但上半季依舊繳出非常優異的進攻火力，目前出賽78場繳出.289/.351/.574的打擊三圍，敲出21發全壘打與56分打點，OPS+高達149，今年除了繼2022年後再度入選明星賽外，也參與全壘打大賽，在家鄉展現自己的實力。

今年明星賽舉辦在亞特蘭大，也讓巴克斯頓在接受明星論壇報記者米勒（Phil Miller）採訪時，問到是否有機會加盟家鄉球隊勇士，不過「黑鱒」坦言，他除了有不可交易條款外，自己的職業生涯也想一直待在雙城，「我這一生都是明尼蘇達雙城的人。我每天走進我們球隊的休息室，簡直就是全世界最棒的感覺，我愛明尼蘇達，這裡就是我的家，我不想在其他地方打球。這支球隊、這個城市的每個人，他們打造了我並讓我成為這裡的一部份。」

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