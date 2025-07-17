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中職》味全龍「龍寶貝親子日」 香蕉哥哥與草莓姐姐攜手登場

2025/07/17 11:35

味全龍今年親子日活動，7/26（六）有柳丁哥哥與天竺鼠姐姐，7/27（日）則由香蕉哥哥與草莓姐姐登場。（味全龍提供）味全龍今年親子日活動，7/26（六）有柳丁哥哥與天竺鼠姐姐，7/27（日）則由香蕉哥哥與草莓姐姐登場。（味全龍提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕暑假就是要來場歡樂又溫馨的棒球體驗！味全龍將於7/26（六）至7/27（日）在天母棒球場舉辦「龍寶貝親子日」，活動內容涵蓋超萌入場贈品、親子界超人氣嘉賓、寵物專屬套票、主題互動體驗區與繪本驚喜加購，全場打造大小朋友與毛孩都能同歡的棒球樂園，絕對是暑假親子出遊首選！

球迷最期待的贈品部分，今年親子日推出Q版球員系列應援品萌力全開！凡購票入場即可獲得「球員Q版貼紙」，週六、週日各推出一款，邀請大家連兩天都進場，將兩款一次收藏帶回家！此外，還有「球員Q版扇子」共8款設計，活動期間隨機發送，數量有限，送完為止。獨具創意與收藏價值的設計，勢必讓大小朋友愛不釋手！

味全龍「龍寶貝親子日」活動。（味全龍提供）味全龍「龍寶貝親子日」活動。（味全龍提供）

場邊活動方面，今年親子日迎來兒童界超人氣嘉賓！7/26（六）有柳丁哥哥與天竺鼠姐姐，7/27（日）則由香蕉哥哥與草莓姐姐登場，為小朋友帶來多首經典歌曲與全新授權「卡加布列島」大合唱，賽前場外舞台開唱帶跳，現場氣氛熱鬧滿點！哥哥姐姐們也將於賽事第4與第5局中段上場應援，陪孩子一起熱情打氣，感受天母球場的熱血節奏！

今年活動由Roborock石頭科技冠名合作，現場與味全龍共同打造互動體驗區，包含沙畫體驗、親子拍照牆、家庭打卡點與毛孩放電區，讓家長、小朋友與毛寶貝都能找到專屬的歡樂角落，更能搶先體驗石頭科技最新智慧清潔產品！7/26（六）至7/27（日）活動期間更推出寵物專屬套票：「貓咪與毛寶貝派對套票」每日限量44組、「汪汪派對套票」每日限量100組，每組售價1000元，與毛孩一起創造難忘觀賽回憶。同時官方商店也將推出寵物相關新品，敬請期待！

另外，味全龍精心為小小龍迷設計的互動繪本《WOW！全壘打囉！》也已開放限量加購！這本充滿立體機關與聲音特效的夢想繪本，透過色彩與故事讓孩子深入棒球世界，原價750元，凡購買7/26（六）、7/27（日）活動期間門票，即享優惠加購價699元，每日限量1,200本，送禮自用都適合。這個週末，邀請您與孩子、寵物一起進場，來天母體驗一場最有愛、最有趣的棒球嘉年華！更多活動資訊與購票方式，請關注味全龍官方網站及社群平台。

味全龍「龍寶貝親子日」活動。（味全龍提供）味全龍「龍寶貝親子日」活動。（味全龍提供）

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