中職》對獅日投高塩將樹有獨特看法 平野惠一：他是我大前輩

統一獅高塩將樹。（資料照，記者廖耀東攝）

林子翔／核稿編輯

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅高塩將樹昨天仍維持穩定表現，對富邦悍將繳出變相三上三下，連續12.1局無失分，且奪下本季第10次中繼成功，續寫驚奇。中信兄弟總教練平野惠一直言，「高塩將樹算是我（在台灣的）大前輩，我是非常尊敬他的。」

高塩將樹昨最快速測到本季新低的141公里，但仍有辦法解決打者，被張育成敲安後讓范國宸敲右外野飛球出局，隨後製造孔念恩雙殺打，俐落地用8球完成1局投球，有多達6顆好球，本季防禦率降至1.76，每局被上壘率只0.78。

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上週在洲際聊到在中職大突破的高塩將樹，平野惠一直言希望大家不要忘記，高塩將樹有強烈的台灣魂深植在心中，「跟我比起來，他更了解台灣的文化和背景，甚至是人際關係和規則等等，台灣的一切都比我清楚，從來沒有感覺他是日本人。」

過去單季演出中繼和後援成功上雙有5位投手，分別是陳禹勳、陳韻文、曾峻岳、陳冠偉和林凱威。高塩將樹若在下半季拿到7救援、5次中繼，將是首位達陣至少「13（中繼）-13（救援」的投手。上半季冠軍獅隊若想搶下暌違12年的年度第一，高塩將樹仍扮演牛棚吃重的要角。

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

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