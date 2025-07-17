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陽明交大80歲校友李進洋愛運動 慨捐台南分部綜合球場

2025/07/17 14:59

陽明交大校友李進洋捐贈母校台南分部的新球場啟用，校方命名為「進洋與淑女綜合球場」。（陽明交大提供）陽明交大校友李進洋捐贈母校台南分部的新球場啟用，校方命名為「進洋與淑女綜合球場」。（陽明交大提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕現年80歲的陽明交大EMBA第1屆畢業生李進洋，曾以年逾7旬的高齡，寫下該校EMBA最年長學生的紀錄，他在大學時期，也是陽明交大與清華大學體育盛事「梅竹賽」的創辦人之一。熱愛運動的他，近期捐款350萬元，協助陽明交大台南分部闢建綜合球場，近日已經落成啟用，11月初將舉辦籃球賽。

李進洋出生於台南歸仁，大學就讀交通大學電子工程系。陽明交大校長林奇宏表示，李進洋不僅是「梅竹賽」的重要推手，同時也是首屆戰將，籃球、網球、羽球都擅長，為當時的交通大學拿下5項勝利。畢業後仍長期心繫母校，不僅大力支持梅竹賽與母校體育校隊發展，也積極推動校園基礎設施建設。

2008年陽明交大台南分部在台南市歸仁區成立，為沙崙綠能科學城第1個進駐單位，李進洋得知台南校區運動設施相對不足後，慷慨捐資，並於校友群奔走下，促成1座可同時支援籃球與排球等球類運動的綜合球場。因李進洋及其台灣大學畢業的已故妻子許淑女，大學時期都是運動健將，校方將球場命名為「進洋與淑女綜合球場」，並設立「Judy & Jones Cup」作為台南分部籃球錦標賽專屬獎盃。

陽明交大副校長暨台南分部主任陳永富表示，校方預計將於11月初在台南分部舉辦比賽，屆時一定會邀請李進洋返校。未來也希望能與台南市政府合作，成立運動中心。

陽明交大台南分部「進洋與淑女綜合球場」落成啟用。（陽明交大提供）陽明交大台南分部「進洋與淑女綜合球場」落成啟用。（陽明交大提供）

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