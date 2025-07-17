韓職》「靠賣球員過活」南韓球員工會發聲批培證英雄「簡樸野球」

培證英雄。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者李惠洲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒球員工會（簡稱KPBPA）昨天發聲明，批評培證英雄的不當營運做法，認為培證英雄若持續做這樣的事情，將會損害南韓職棒。

《韓聯社》報導，培證英雄在當地時間週一開除總教練洪源基、以及總經理Ko Hyung-wook和首席教練Kim Chang-hyun。即使培證英雄處於重建期、本季以27勝61敗3和（截至今天賽前）排韓職10隊墊底，但在明星賽前開除球隊高層決策者和板凳教練，是極度不尋常的事情。

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過去因涉及貪汙等罪入獄的耐克森英雄（培證英雄前身）前老闆李章碩，被韓職聯盟（KBO）宣布終身被禁賽。但外界長期以來認為，李章碩仍對英雄隊的營運仍有相當程度的影響力。

韓職球員工會發聲明表示，英雄隊經常因為異常的人事決策、不公正的錄用程序成為爭議焦點，這是多年來不正常營運的結果，阻礙南韓棒球整體的發展，並提到韓職有望創下單季觀眾人數新紀錄，「在這樣的背景下，英雄隊仍以如此過時的方式營運，一直有傳言這支球隊是由某人掌控，此人已把球隊變成私人財產，若這種情況持下去，將很快導致職業棒球整體品質的下降。」

KPBPA也批評，英雄隊不願意花錢投資，「他們的薪資總額遠低於薪資上限，影響球隊的深度和選手們的士氣，儘管他們以首都（首爾高尺巨蛋）為根據地，並使用全聯盟唯一有屋頂的球場作為主場，卻因為靠販售球員來維持生計而被嘲笑，這非常令人遺憾。」

培證英雄過去產出不少旅美好手，像是姜正浩和朴炳鎬、目前效力光芒隊的金河成，巨人隊的李政厚、道奇隊的金慧成。

李政厚在2023年12月以6年1.13億美元加盟巨人，讓英雄隊獲得1882.5萬美元的入札金；本季洛杉磯道奇的金慧成，他是簽下以3+2年最高總額2200萬美元的合約，培證英雄估計可拿250萬美元的入札金。

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