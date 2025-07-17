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MiLB》「保持信念並相信自己！」鄭宗哲旅美生涯堅定意念、全力以赴

2025/07/17 14:18

鄭宗哲接受海盜3A專訪。（圖片取自海盜3A官網）鄭宗哲接受海盜3A專訪。（圖片取自海盜3A官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力海盜小聯盟的台灣好手鄭宗哲，經過多年的旅美生涯後終於嘗到大聯盟的滋味，而他也透過所屬的3A球隊印第安納波利斯印地安人隊（Indianapolis Indians）專訪的機會，像許多以職棒為目標的年輕小將們說：「保持信念並相信自己！」

專訪提到，現今23歲的鄭宗哲出生於屏東九如，透過翻譯表示，自己在5、6歲的時候就開始接觸棒球，母親也成為了他最忠實地紛絲之一，「我當時都在家裡面玩，打破了窗戶、電視，因為如此，我認識到了棒球。我12歲開始，擔任家庭主婦的媽媽都會來看我比賽並給予我支持。」

有別於現在以內野手身份打拚，鄭宗哲坦言小時候受到王建民影響，想以投手作為目標，他也提到，當時台灣人看到王建民站上洋基的投手丘都讚不絕口，而與朋友們一同收看轉播也成為了他童年最印象深刻的回憶，「我總是幻想自己能站在其中一座大聯盟的投手丘上，我當時還不知道打棒球會是這麼的困難。」

目前為止，鄭宗哲已到過9個不同的的國家打球，也讓他學習到不少東西，他說：「我不是一個很有耐心的人。賽季時間很長，每年大概要花6、7個月，我學到一件最重要的事，就是你必須要有耐心，你不能因為1場比賽的表現就對自己下定義，你必須得等待美好的事情發生。」

鄭宗哲就讀普門中學時期，曾入選2019年U18世界盃代表隊為國出賽，幫助台灣拿下冠軍，而在普門畢業後，他也將目光放到了職棒，終於在同年7月2日以38萬美元的簽約金加盟匹茲堡海盜，開啟了旅美生涯。

然而就在隔年，全世界爆發新冠病毒疫情（COVID-19）導致球季停擺，鄭宗哲坦言，當時雖對世界上發生的事情感到很困惑，但他在國內也不懈怠，除了持續訓練外，也完成了大學學業，「我回到台灣做了很多力量訓練，並就讀國立體育大學完成大學學歷。我主修的科目有點難以形容，但與運動相關，他們有很多不同的課程，像是運動心理學和人體運動學，最後順利拿到了學士學位。」

之後疫情趨緩，並順利完成了2021年的球季後，鄭宗哲來到哥倫比亞參與冬季聯盟，並幫助球隊一路打進加勒比海大賽甚至勇奪冠軍。來到2023年，他除了再次披上國家隊戰袍征戰杭州亞運拿下銀牌外，年初他也再度回到台灣，參與世界棒球經典賽。

鄭宗哲在經典賽15個打數敲出多達5支安打並打下3分打點，可惜最終無緣晉級，談起當時在家鄉獻技，他說：「這個賽會有很多的大聯盟選手參賽，能夠有機會與他們一拚的感覺很棒。每一個台灣的球迷都會為你加油，不管他們在現場、酒吧還是任何地方。那個氛圍以及和我的朋友們一起打拚的感覺真的很棒，這是個非常好的經驗。」

經過在小聯盟5個賽季的洗禮後，鄭宗哲終於在今年美國時間4月7日美夢成真，並在9日迎來初登場，成為第18位登上大聯盟最高殿堂的台灣球員，而在前一日剛為妻子慶生的他剛好接到消息，也坦言這是非常特別的經歷，「我們剛好要去拿生日蛋糕的路上收到消息，我從沒預料到這一刻，簡直太驚奇了。」

回憶起當時在海盜主場PNC球場迎接自己的首場出賽，他表示，他終於達成了小時候的夢想，「大家都知道上到大聯盟是我的目標，另一方面，我從沒在這麼漂亮的球場打過球，那個時刻或許是我目前為止經歷過最美的事物。」

鄭宗哲在大聯盟共出賽7場，沒有擊出安打並吞下3次三振，雖然在美國時間4月16日，鄭宗哲被下放回到了3A，不過直到現在仍舊繼續奮鬥，持續力拚重返大聯盟的機會，而當他被問及，有什麼話想要帶給在台灣且想要成為職棒球員的年輕小將，他說：「保持信念並相信你自己。你必須要相信你會持續不斷的進步，成為更出色的球員，這樣你才能夠達成你的目標。你只需要有這些信念，並且全力以赴，盡你所能。」

鄭宗哲大聯盟初登場。（資料照，美聯社）鄭宗哲大聯盟初登場。（資料照，美聯社）

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