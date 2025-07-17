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MLB》大谷「體壇奧斯卡」5連霸年度最佳MLB球員 創史上首見壯舉

2025/07/17 14:35

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕有「體壇奧斯卡」之稱的「年度體育卓越表現獎（ESPYS）」今天公布年度最佳男運動員，是剛幫助NBA雷霆隊奪隊史首冠的明星主控「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。美職大聯盟道奇隊日本巨星大谷翔平，連5年獲得年度最佳MLB球員獎項，成為大聯盟史上第一人壯舉。

大谷翔平去年交出54轟、59盜，成為大聯盟史上第一位單季「50-50」俱樂部成員，最後也幫助道奇奪得世界大賽冠軍。

今年年度最佳MLB球員獎項競爭者名單，除了有大谷翔平以外，還有洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、道奇球星佛里曼（Freddie Freeman）、以及老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）。

這是大谷翔平自2021年起，連5年奪得ESPY年度最佳MLB球員獎項，超越傳奇重砲邦茲（Barry Bonds）、「普神」普侯斯（Albert Pujols）的4次紀錄，成為大聯盟史上第一人。此外，大谷翔平也曾在2022年榮獲年度最佳男運動員。

吉爾吉斯亞歷山大今年幫助雷霆隊奪得隊史首冠，一舉獲得度ESPY最佳男運動員、以及年度最佳NBA球員。ESPY年度最佳女運動員，則是美國「體操天后」拜爾絲（Simone Biles）。

「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）「SGA」吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

美國「體操天后」拜爾絲。（美聯社）美國「體操天后」拜爾絲。（美聯社）

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