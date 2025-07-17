中職》中職洋投吃下「極誇張局數」 海放日、韓職！

統一獅先發投手布雷克。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職長期以來都是洋投主宰戰局的職業棒球聯盟，今年也不例外，洋投總計吃下1693局，佔所有投手局數比例的47.39%，幾乎快要逼近5成大關，「勇冠」整個亞洲職棒聯盟。

攤開數據來看，包含不受洋將名額限制的伍鐸和髙塩將樹，本季中職所有投手共投3572.2局，洋投就吃下1693局，比例高達47.39%，韓職洋投吃局數佔比為24.16%，日職只有16.49%，顯見中職極度倚賴洋投。

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本季中職防禦率、勝投排行榜前13名清一色都是洋投，各隊先發輪值的本土投手當中，樂天桃猿黃子鵬4勝已是土投最多，另外，奪三振排行榜前15名，只有味全龍徐若熙入榜，他以73K暫居第5。

中信兄弟日籍教頭平野惠一曾表示，看過這幾年來中職的洋投，他們真的不是想為台灣做什麼，很難對台灣投手有什麼幫助，只是把這裡當作踏板，有好表現就可以去日、韓職發展，「這樣真的好嗎？中職如此倚賴洋投，其實沒有太多好處。」

平野建議，在中職有先發3洋投才能拿冠軍，當然就會壓縮本土投手出賽空間，如果能減少洋投、增加洋砲，藉此提升打者強度，並強化本土投手，會是比較理想的狀況，希望中職是以土投為主的聯盟。

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