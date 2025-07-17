中職》林岳谷寫8年慘紀錄遭惡意指控 富邦悍將發聲明了！

富邦悍將二壘手林岳谷。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將二壘手林岳谷昨天在第7局單局發生2次要命失誤，讓獅隊在第7局灌進4分逆轉戰局，而林岳谷也成為2017年4月1日林威廷後、富邦球團史第2位單局2E的二壘手。

林岳谷賽後在社群媒體Threads發文，「抱歉我的表現讓你們失望，但你們可以針對我罵就好了，請不要用不當的言詞辱罵我的另一半，她並沒有做錯事。謝謝。」

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針對選手林岳谷近期遭受網路不法侵害事宜，富邦悍將球團與英沃克運動經紀共同發表聲明如下：

一、近日有特定人士透過社群媒體平台，以私訊方式對林岳谷選手進行惡意不實之指控，影射其有違職業道德之行為，並對其本人及親友為攻擊性、脅迫性之言論，此等行為已嚴重侵害林岳谷選手之名譽權，並對其個人及家庭構成嚴重威脅。

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二、林岳谷選手於賽場上兢兢業業爭取團隊榮譽，任何影射比賽公正性之不實言論，不僅詆毀選手個人聲譽，亦是對整體職業運動環境的莫大傷害。針對特定人士所為之不法行徑，英沃克運動經紀與富邦悍將球團現已委請律師完成相關證據之蒐集，並即刻追究其民、刑事責任，絕不寬貸！

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三、臺灣職業棒球的健全發展，有賴球迷朋友的理性支持與督促。敬請支持林岳谷選手的球迷朋友一同維護良好的觀賽與網路互動環境，給予選手應有之尊重與鼓勵。英沃克運動經紀與富邦悍將球團也將持續作為選手最堅實的後盾，竭力捍衛其應有權益與人身安全。

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