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沙灘排球》余雅萱／潘姿怡與國際好手交鋒 笑稱被對手玩弄學經驗

2025/07/17 15:15

潘姿怡和余雅萱。（記者吳孟儒攝）潘姿怡和余雅萱。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／屏東報導〕2025亞洲沙灘排球公開賽今天在屏東開打，台灣女子組合余雅萱／潘姿怡在小組賽吞下2連敗，無緣晉級16強，但兩人也透過與國際高手切磋，汲取經驗，希望在今年雲林全運會拚下3連霸。

余雅萱和潘姿怡都是從高中階段接觸沙灘排球，過去也曾是國家培訓隊成員，還一起攜手進軍2018年雅加達亞運，最終以16強止步。

儘管兩人現在都有正職工作在身，31歲余雅萱為台體大研究助理，29歲潘姿怡則是麵包師，但她們都還是在下班後努力訓練，一週至少3練，因為喜歡打沙排的樂趣，也希望在沙排賽場繳出好的競技水準。

余雅萱／潘姿怡多在國內賽練功，沒有國際積分，這次小組賽碰上種子序較高的日本、印度對手，兩人還自嘲此行是來學習，感受世界的高度，到場上一直在努力「解題」，潘姿怡還開玩笑說，「在這裡被對手玩弄，那就學起來，下次玩弄對手。」

余雅萱／潘姿怡日前才結束全運會資格賽，接下來也要在雲林全運會拚2連后，而余雅萱還有更遠大的目標，希望能有機會進軍名古屋亞運，自己也會盡全力發揮，繳出最好表現。

潘姿怡和余雅萱。（記者吳孟儒攝）潘姿怡和余雅萱。（記者吳孟儒攝）

潘姿怡和余雅萱。（記者吳孟儒攝）潘姿怡和余雅萱。（記者吳孟儒攝）

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