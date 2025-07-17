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日本賽》中國對手有傷退賽！「羽球王子」王子維收下8強資格

2025/07/17 15:21

王子維。（資料照，記者塗建榮攝）王子維。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男單一哥周天成、二哥林俊易今天在超級750系列日本羽球公開賽相繼出局，世界排名26的「羽球王子」王子維雖以17：21丟掉首局，但第2局獲得11：3，中國對手李詩灃也因腳不舒服宣布退賽，王子維也成為今日台灣首位挺進8強的選手。

台灣男單有周天成、林俊易、王子維、戚又仁挺進16強，只是打頭陣的小天第2局錯過2個賽末點，以21：16、22：24、17：21遭地主好手渡邊航貴逆轉；林俊易則以13：21、19：21栽在中國翁泓陽拍下。

王子維在今年印尼大師賽曾以直落二打敗杭州亞運金牌李詩灃，將對戰成績改寫為2勝4敗。王子維今天再遇上李詩灃，首局雖然多處於落後，但也一度追到17：17平手，無奈又連掉4分讓對方先下一城。

王子維在第2局捲土重來，有壓制李詩灃的發揮取得大幅領先，以3：11落後的李詩灃，因右腳有不適，在技術暫停時請求大會防護人員進場，後來也決定退賽。

王子維將在8強挑戰前世界球王中國石宇奇，雙方之前6次交手，王子維僅取得1勝，但兩人前次交手已經是2020年的馬來西亞大師賽。另外，戚又仁今日將對上日本好手西本拳太，爭取8強資格。

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