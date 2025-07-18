世大運台灣隊跆拳道品勢團體賽決賽 今日賽事預告與轉播

世大運跆拳道品勢培訓選手。（記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2025年萊茵魯爾世界大學運動會訂於德國時間7月16日至27日（台灣時間7月17日至28日）舉行，來自全球各地的頂尖學生運動員齊聚一堂，爭奪榮譽。我國代表團196名選手已陸續前進德國，挑戰來自世界各地的強敵，為國爭光，並展現我國的運動實力與風采，一起幫台灣隊加油！

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瓊斯盃男籃賽程如火如荼，台灣白和台灣藍都有出賽，NBA夏季聯盟也有火箭對決拓荒者的戲碼，請喜愛籃球的球迷不要錯過轉播。

NBA夏季聯盟

08：00 火箭VS拓荒者 緯來體育

日本羽球公開賽

09：00 八強（上） 第1場地

14：00 八強（下） 第1場地

轉播：愛爾達體育3台

瓊斯盃

13：00 日本VS澳洲

15：00 馬來西亞VS菲律賓

17：00 台灣白VS阿聯

19：00 巴林VS台灣藍

轉播：緯來體育、緯來精采

日職

17：00 歐力士VS羅德 DAZN2

世大運

18：55 台灣隊 跆拳道 品勢團體賽決賽 愛爾達體育2台

20：25 韻律體操 個人全能賽B組（棒/帶） 愛爾達體育3台

22：25 韻律體操 個人全能賽C組（棒/帶） 愛爾達體育3台

水上運動世錦賽

15：50 水球 男子附加賽 塞爾維亞VS日本

17：25 水球 男子附加賽 羅馬尼亞VS匈牙利

19：00 水球 男子附加賽 巴西VS希臘

20：35 水球 男子附加賽 加拿大VS蒙特內哥羅

轉播：愛爾達體育4台

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