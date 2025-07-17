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沙灘排球》余雅萱與潘姿怡的雙重人生 研究助理、麵包師在沙排場築夢

2025/07/17 15:37

潘姿怡和余雅萱。（記者吳孟儒攝）潘姿怡和余雅萱。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／屏東報導〕儘管都有正職工作在身，但余雅萱和潘姿怡因為熱愛沙灘排球，在下班之餘進行訓練，這次還特別請假參加2025亞洲沙灘排球公開賽，未來兩人也希望有機會能幫助台灣多推廣沙灘排球。

31歲的余雅萱和29歲的潘姿怡都是從高中階段接觸沙灘排球，兩人離開校園曾入選國家培訓隊，攜手參加雅加達亞運，之後則進入職場，分別在台體大擔任研究助理以及麵包師。

余雅萱平常下班後就會到台中潭子球場練球，這樣上班兼訓練的生活維持5年左右，而對此樂此不疲的原因是因為沙排很好玩，「像現在很多技術一直開放，難度越來越高，而且賽制很多，越玩越好玩。」

但她也坦言練球難免會練到無力，余雅萱說：「看到別人出國，有時會想說怎自己在這，而且已經超過30歲，會想是不是該往人生下一階段，但還是放棄不了，有時也會感嘆，怎麼一天只有24小時呢？」

在5年開始從事烘焙業的潘姿怡，上班日都是從5點半起床，6點就開始做麵包，約莫3點下班後稍事休息，等待搭檔下班後一起訓練，她說：「有時大家會覺得我為何那麼累，要不乾脆好好專心做麵包，但現階段而言，我會覺得沙排比較重要。」

兩人對沙灘排球情有獨鍾，除了在賽場上的成績目標，離開球場後也希望能多幫助台灣推廣沙排，因為這是一項可以讓大家投入的全民運動，而余雅萱、潘姿怡對未來已有藍圖，在聊天時都已勾勒出經營麵包車的夢，希望有天邊開車邊賣麵包、咖啡，也能開到沙排球場附近，延續與沙排的羈絆。

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