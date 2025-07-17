世大運》德國萊茵魯爾開幕 台灣代表團T開頭熱力進場

德國萊茵魯爾世大運台灣代表團參與開幕式 。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會在魯爾區杜伊斯堡開幕，台灣代表團共91人穿著白色隊服出席，依T英文字母、排第94順位入場，由網球女將楊亞依和擊劍好手陳弈通共同掌旗，開心向現場觀眾揮手致意，展現寶島運動員的青春活力。

我國此行派出196名選手、參與15種運動賽事。大會開幕式時指出，台灣代表團在上屆2023年成都世大運締造佳績，囊括10金17銀19銅，總計46面獎牌，名列獎牌榜第8名，其中網球表現特別出色，包辦所有雙打金牌，並在男、女團體賽稱王封后。

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上屆就參賽的楊亞依興奮地說：「這次感覺更特別，因為我第一次參與開幕又掌旗，場面好壯觀。」首度角逐世大運的女網新秀林芳安回應：「很榮幸，代表國家出賽總是驕傲。」世大運男籃國手游艾喆則認為，能有機會遠征德國，並參加如此盛大的國際運動賽會開幕典禮，雖然有點累，但是非常值得。

街舞與搖滾樂等表演後，以德國傳統礦工儀典服裝現身的合唱團，演唱德國礦區世代傳唱的「礦工之歌」，搭配礦坑作業歷史影像，向當地勞工與工業傳統致敬，成為當晚動人一幕。78歲德國地主田徑傳奇艾克爾·羅茲恩達爾（Heide Ecker-Rosendahl），正是1972年慕尼黑奧運雙金得主，由她把聖火帶到場中央，帶領其他年輕火炬手同步點燃，象徵12天世大運正式展開。

德國萊茵魯爾世大運台灣代表團參與開幕式 。（大專體總提供）

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