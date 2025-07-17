NFL》老鷹獲最佳球隊！巴克利「拿對手當跨欄」摘體壇奧斯卡3大獎

巴克利拿下年度最佳美技獎。（取自ESPN X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕有「體壇奧斯卡」之稱的「年度體育卓越表現獎（ESPYS）」今天公布獲獎名單，在NFL國家美式足球聯盟部分，費城老鷹勇奪年度最佳球隊獎，當家巨星跑衛巴克利（Saquon Barkley）更是一人抱走3大獎項。

28歲的巴克利在去年3月剛以3年3800萬美元合約，從紐約巨人轉戰同分區勁敵老鷹，並在老鷹強大的進攻鋒線之下，繳出NFL史上最偉大的跑衛賽季之一。巴克利合計在例行賽與季後賽共累積跑陣2504碼，打破名人堂跑衛戴維斯（Terrell Davis）的紀錄，帶領老鷹繼2022年後再度殺進超級盃，最終粉碎堪薩斯酋長3連霸美夢。今年的NFL年度最佳球員獎，毫無意外頒給巴克利。

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費城老鷹勇奪繼2017年後的隊史第2冠，榮獲年度最佳球隊頭銜。而上季老鷹在例行賽第9週擊敗傑克森維爾美洲虎的比賽中，巴克利接獲四分衛赫茲（Jalen Hurts）傳球後，先以變向和轉身連閃過兩名防守者，接著面對新秀角衛瓊斯（Jarrian Jones）的防守，巴克利以180度轉身後雙腳起跳，直接飛過瓊斯頭頂躲過擒抱，這個「拿對手當跨欄」的超狂Play，更獲選年度最佳美技獎。

此外，巴克利還與水牛城比爾四分衛、新科MVP得主艾倫（Josh Allen）、MLB大聯盟洛杉磯道奇日本二刀流巨星大谷翔平，以及NBA奧克拉荷馬雷霆「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一同入圍年度最佳男運動員獎，但最終由「SGA」獲獎。

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