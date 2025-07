NFL》老鷹獲最佳球隊！巴克利「拿對手當跨欄」摘體壇奧斯卡3大獎

巴克利拿下年度最佳美技獎。(取自ESPN X)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕有「體壇奧斯卡」之稱的「年度體育卓越表現獎(ESPYS)」今天公布獲獎名單,在NFL國家美式足球聯盟部分,費城老鷹勇奪年度最佳球隊獎,當家巨星跑衛巴克利(Saquon Barkley)更是一人抱走3大獎項。

28歲的巴克利在去年3月剛以3年3800萬美元合約,從紐約巨人轉戰同分區勁敵老鷹,並在老鷹強大的進攻鋒線之下,繳出NFL史上最偉大的跑衛賽季之一。巴克利合計在例行賽與季後賽共累積跑陣2504碼,打破名人堂跑衛戴維斯(Terrell Davis)的紀錄,帶領老鷹繼2022年後再度殺進超級盃,最終粉碎堪薩斯酋長3連霸美夢。今年的NFL年度最佳球員獎,毫無意外頒給巴克利。

請繼續往下閱讀...

費城老鷹勇奪繼2017年後的隊史第2冠,榮獲年度最佳球隊頭銜。而上季老鷹在例行賽第9週擊敗傑克森維爾美洲虎的比賽中,巴克利接獲四分衛赫茲(Jalen Hurts)傳球後,先以變向和轉身連閃過兩名防守者,接著面對新秀角衛瓊斯(Jarrian Jones)的防守,巴克利以180度轉身後雙腳起跳,直接飛過瓊斯頭頂躲過擒抱,這個「拿對手當跨欄」的超狂Play,更獲選年度最佳美技獎。

SAQUON BARKLEY IS NOT OF THIS WORLD.



: #JAXvsPHI on CBS/Paramount+

: https://t.co/waVpO909ge pic.twitter.com/UtCENDw6no