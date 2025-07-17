中職》連9年救援二位數 陳韻文：沒有對不起投入選秀的初衷

統一獅陳韻文。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅陳韻文昨天拿下暌違1個多月的救援成功，本季第10場，連續9年單季救援成功達到2位數，再創中職史上新高。陳韻文表示，雖然沒有特別在意個人紀錄，連續9年救援成功2位數，至少表示沒有對不起當初投入選秀的初衷。

陳文昨天對富邦悍將的第9局登板，連續解決3名打者，包括2次三振，拿下6月7日以來的第1場救援成功，上一次投1局讓對手三上三下更已經是5月25日的事。

請繼續往下閱讀...

陳韻文於2019至21年達成中職史無前例的救援王3連霸，之後因為受傷等狀況影響，累積救援的速度減緩，今年也因為6月初表現不穩，由高塩將樹和胡智為分擔終結者工作，使得陳韻文相隔1個多月才在有救援機會時登板。

陳韻文表示，自己的目標始終是保持身體健康，持續幫助球隊，不管投第幾局都一樣，能夠連續9年救援成功二位數，代表長期對球隊有一定的貢獻，沒有對不起投入選秀的初衷。

陳韻文目前被上壘率1.52是近9年來最高，但是防禦率2.45比去年的4.59好很多。陳韻文表示，被上壘太多一直是自己最大的問題，底線是減少失分，但是也當過野手，知道被上壘一定會對守備造成壓力，昨天久違投出三上三下的一局，希望把這種好的感覺保持下去。

統一獅陳韻文。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法