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MLB》大谷翔平仍是史上最出色！球隊戰力榜道奇又下滑、官網不擔心

2025/07/17 20:19

道奇在最新球隊戰力榜排名又下滑。（圖片取自大聯盟官網）道奇在最新球隊戰力榜排名又下滑。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟全明星賽落幕，後天起將正式展開下半季賽程。大聯盟官網今總結各隊上半季表現，更新最新一期球隊戰力排行榜，其中衛冕軍洛杉磯道奇，從上次的第2名又下滑至第3名。

道奇在7月6日起與太空人的系列賽首戰輸球終止4連勝，接著更遭遇近8年來最長的7連敗，直到明星賽前倒數第2戰，靠著大谷翔平本季第5場先發登板，繳出3局4K無失分好投，才終於止敗，並以2連勝結束上半季。

道奇目前58勝39敗仍暫居國聯與分區龍頭，不過在最新一期的球隊戰力榜上，相比上次下滑一個名次，來到第3名。官網表示：「在這個計畫時常趕不上變化的一年裡，大谷翔平仍舊是我們歷史上所見過最出色的球員，這甚至還不包含他的投球表現。」

道奇休季針對先發輪值與牛棚積極補強，然而開季後許多重要投手戰力都受傷進入傷兵名單；此外，當家MVP強打貝茲（Mookie Betts）季初也受胃病影響，本季也陷入空前低潮，近期馬恩西（Max Muncy）也受傷要8月中旬才能回歸。然而官網仍表示：「道奇最厲害的地方在於，儘管本季有這麼多事情都不如預期，但他們還是全聯盟最強的的球隊，而在季後賽來臨前，他們的主力陣容都將即時回歸。」

此次榜單依序為：老虎、小熊、道奇、太空人、大都會、藍鳥、釀酒人、費城人、洋基、教士、紅襪、巨人、光芒、水手、紅雀、遊騎兵、雙城、天使、響尾蛇、皇家、守護者、金鶯、勇士、馬林魚、運動家、國民、海盜、白襪、洛磯。

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