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瓊斯盃》台灣白遭菲律賓痛宰 但郭俊言拿20分表現搶眼

2025/07/17 19:10

菲律賓阿基（Tajuan Agee）。（記者王藝菘攝）菲律賓阿基（Tajuan Agee）。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊今天迎戰本屆未嘗敗績的菲律賓，擋不住對方中鋒阿基（Tajuan Agee），讓他只打半場就拿25分，率隊以107：75痛宰白隊，收下5連勝。

白隊今迎戰菲律賓，不少球員輪休，包含李家慷、谷毛唯嘉、陳俊男、林彥廷等人都沒登錄，由陳將双、江均、丁恩迪等人先發上陣。

菲律賓中鋒阿基（Tajuan Agee）今天首節頻頻強攻籃下，單節包辦11分助隊取得領先，台灣白隊則以黃宙騏、陳將双表現較為搶眼，菲律賓在第2節找到外線準星，單節三分球14投8中，一度將領先擴大到30分，該節尾聲台灣白靠著林現惟三分球止血，但半場打完已經以33：61落後。

台灣隊上半場黃宙騏、劉耕灝拿下6分為全隊最高，團隊三分球14投2中命中率不太理想，菲律賓方面阿基兩節轟下25分、6籃板，成為球隊領先關鍵。

易籃後，菲律賓隊持續穩定發揮，台灣隊葉惟捷打得強勢，嘗試率隊縮小差距，該節尾聲郭俊言防守和進攻都有建樹，末別又在外線開火，他在決勝節單節包辦11分，但已無法影響勝負。

台灣隊今天僅兩人得分上雙，郭俊言攻下20分、6籃板、3抄截，葉惟捷11分次之，陳將双攻下8分。菲律賓方面則有6人得分上雙，阿基攻下25分全場最高。

郭俊言。（記者王藝菘攝）郭俊言。（記者王藝菘攝）

郭俊言。（記者王藝菘攝）郭俊言。（記者王藝菘攝）

郭俊言。（記者王藝菘攝）郭俊言。（記者王藝菘攝）

郭俊言。（記者王藝菘攝）郭俊言。（記者王藝菘攝）

郭俊言。（記者王藝菘攝）郭俊言。（記者王藝菘攝）

郭俊言。（記者王藝菘攝）郭俊言。（記者王藝菘攝）

菲律賓阿基（Tajuan Agee）。（記者王藝菘攝）菲律賓阿基（Tajuan Agee）。（記者王藝菘攝）

菲律賓阿基（Tajuan Agee）。（記者王藝菘攝）菲律賓阿基（Tajuan Agee）。（記者王藝菘攝）

黃宙騏。（記者王藝菘攝）黃宙騏。（記者王藝菘攝）

陳將双。（記者王藝菘攝）陳將双。（記者王藝菘攝）

陳將双。（記者王藝菘攝）陳將双。（記者王藝菘攝）

黃宙麒。（記者王藝菘攝）黃宙麒。（記者王藝菘攝）

陳將双。（記者王藝菘攝）陳將双。（記者王藝菘攝）

丁恩迪。（記者王藝菘攝）丁恩迪。（記者王藝菘攝）

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