中職》體育生不該被例外對待！球員工會針對台師大女足抽血事件發聲

中職球員工會針對台師大女足抽血事件發聲。（取自中職球員工會官方臉書）

〔體育中心/綜合報導〕台灣師大女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血，甚至涉由非醫事人員採血，引發各界關注。今天中華職棒球員工會也發布聲明，強調體育生不該被制度例外對待。

以下為中華職棒球員工會聲明全文：

【職棒工會聲明】

「我的身分就是學生」，這是旅外職棒球星林家正求學時期接受採訪時的自白。無數成熟的職業運動員在累積生涯歷練後，回顧自身的養成背景都會呼籲社會與下一代：

請繼續往下閱讀...

「學生運動員永遠不只是運動員，我們首先是人，是學生」。

對應臺師大女足事件，更是再度提醒我們：「體育生從來不該是被教育制度例外對待的特殊群體」。

一、 隨運動部成立而正在推進的體育班改革政策，不應侷限於國民教育階段，也應延伸至高等教育體系

根據媒體與選手陳述，臺師大女足選手在就學期間被要求配合研究計畫，提供抽血數據，卻未經正式倫理審查，也未取得自主書面同意，且相關訓練安排與學分、出賽機會高度綁定。

這樣的安排踐踏學生的人身權益，模糊了教育與研究、訓練與控制的界線，更凸顯制度弊端從國小延燒至大專以上體系的關鍵真相：「體育生的處境不會隨著『長大』而改善，反倒更容易隨著生命經驗的積累，深陷在被升學、學分與場上機會綁架自主性的壓迫結構中」。

二、 建立運動員與運動科學配合的未來性及規則。

職棒工會支持運科發展，理解其對訓練效益與傷害預防的價值。然而，任何研究都必須以保障參與者基本權益為前提，正如在醫學領域，需建立於正當程序與倫理審查制度之上。

臺師大女足事件之所以令人震驚、痛心，是因為一支大學體育團隊，竟能在缺乏倫理審查與書面同意的情況下，以成績、學分、出賽資格為代價，要求學生配合抽血、參與研究、提供生理數據。老實說，我們很難想像相同的景況會在法商學院、文學院，甚至理工、醫學院的學生身上發生。

體育班體制長期默許的「例外對待」，讓體育生在教育政策中被視為可以交換權利的對象，被囚禁在升學與研究、失去選擇與拒絕的能力，到最後連學生身分都被忽視。

這個現況應該立即被改變，請主管機關儘速建立「體育研究倫理審查制度」，納入以下原則：

1. 所有涉及身體數據與生理實驗者，須通過正式倫理審查；

2. 研究參與須以自主書面同意為唯一依據，嚴禁以學業、訓練或出賽作為交換條件；

3. 建立退出與申訴機制，保障學生拒絕權利與後續待遇不受影響。

臺師大女足選手所揭露的不只是體育政策陰暗角落的偶發事件，而是制度性傷害的冰山一角、是整個體育生群體長期以來的深刻傷痕。體育專業可以強調紀律，但不能犧牲正當性與基本人權。職棒工會感謝這些孩子的勇氣，並將全力支持她們追求學習自主與人身尊嚴的努力；亦將研擬協助當事人訴訟的可能，持續監督制度檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法