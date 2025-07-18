MLB》世界大賽雙雄道奇、洋基上半季動盪！官網點出下半季關鍵人物

貝茲、賈吉、佛里德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕去年打進世界大賽的道奇與洋基，上半季各自面臨低潮。近期大聯盟官網邀請30隊隨隊記者，撰文點出各隊下半季的關鍵人物，其中道奇為貝茲（Mookie Betts），洋基則為賈吉（Aaron Judge）與佛里德（Max Fried）。

衛冕軍道奇明星賽前一度遭遇隊史近8年來最長的7連敗低潮，所幸最後稍微回穩，以2連勝、58勝39敗結束上半季。官網道奇記者陳（Sonja Chen）點名，MVP強打貝茲是道奇上半季表現最令人失望的球員之一，這恐怕也是他生涯至今最令人失望的上半季。

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季初受到胃病困擾、甚至暴瘦的貝茲，上半季出賽89場，打擊三圍僅.244/.315/.381、攻擊指數0.696目前為生涯新低，OPS+為96低於聯盟平均。陳指出，貝茲在轉戰游擊防區的表現不錯，但如果他的打擊能甦醒，對道奇的幫助可能會比在交易大限前的任何補強都還要巨大。

至於洋基則是在7月4日遭到藍鳥橫掃後，就讓出美聯東區龍頭寶座，目前以53勝43敗位居分區第2，距離藍鳥有2場勝差。官網洋基記者霍克（Bryan Hoch）表示，這個人選必須平分給兩位洋基上半季的MVP，那就是賈吉與佛里德。

霍克指出，賈吉正朝著美聯MVP二連霸之路邁進，本季他持續維持驚人的打擊火力，還外加優異的外野守備，讓他穩定擔任條紋軍先發右外野手或指定打擊，他的健康對洋基爭冠至關重要；同樣的情況也適用於佛里德，在柯爾（Gerrit Cole）報銷後扛起輪值王牌，洋基也需要他繼續壓制打者，同時也希望他別再遭遇手指起水泡的情形。

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