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瓊斯盃》無懼菲律賓勁敵砍20分 郭俊言：強度真的很高

2025/07/17 20:17

郭俊言。（記者王藝菘攝）郭俊言。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊今天迎戰本屆瓊斯盃未嘗敗績的菲律賓，以磨練年輕球員為主，最後雖以75：107落敗，但陣中200公分長人郭俊言繳出20分、6籃板、3抄截出色數據，表現獲得關注。

今年才剛要升上大三的郭俊言，今天面對勁敵菲律賓，不只在防守表現搶眼，進攻也有建樹，甚至拉到三分線外開火，表現令人眼睛為之一亮。他不諱言，瓊斯盃比賽強度比大學高上許多，「平常在學校比賽不會遇到這麼多困難，但來到這裡強度感覺跳了好幾級。」

郭俊言的姐姐郭虹廷也是籃球國手，但郭俊言笑說，其實和姐姐不聊籃球，也不會因姐姐成名早而有壓力，「雖然大家都知道我是他弟弟，但性別不一樣，沒太多影響。」為國內少見的潛力長人，郭俊言未來不只是國家隊重要戰力，肯定也是職業隊爭取對象，他表示，一定想參與選秀，順位沒想太多，以能被選到為主。

提到今天和菲律賓中鋒阿基過招，郭俊言說：「他真的很壯，我知道他要幹嘛，但擋不住他。」阿基今天僅打了半場就拿下25分、6籃板，加上菲國團隊三分球命中率45.2%，全隊進攻有裡有外，給了台灣年輕球員震撼教育。

台灣白隊助理教練吳政杰表示，面對菲律賓原本有些對策，「他們如果真的要排，是可以排出5個洋將的，我們今天就是以挑戰者心態，原本也有一些策略性方法要去執行，但沒有執行的很好，導致大比分落後，希望未來3場都可以把比賽拿下來。」

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