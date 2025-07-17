籃球》鋼鐵人瀕臨解散 馬克斯：首選是留在台灣打球

馬克斯。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕高雄鋼鐵人外籍生馬克斯（Marcus Quirk）今天現身新莊體育館觀看瓊斯盃，由於球隊已是瀕臨解散狀態，他還在等待其他球隊的邀請，他說：「我真的很喜歡台灣，首選肯定還是留在台灣打球。」

馬克斯大學時期就讀虎尾科大也曾幫助球隊在UBA闖進4強，並在去年選秀會以探花之姿加盟鋼鐵人，新人賽季場均貢獻6.7分、3.2籃板抱回新人王，只是目前球隊狀態風雨飄搖，球員也陸續離隊。

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馬克斯今天現身新莊看球，談起目前狀況，他表示，他的女友是美國人，已經搬來台灣和他一起住在高雄生活了一陣子，兩人都很喜歡這個城市也很喜歡台灣，「如果可以的話，我當然還是希望留在台灣打球。」馬克斯不諱言，當然比起其他球員，他還有後路，有機會選擇到其他國家打球，包含過去曾效力過的馬來西亞球隊或回到家鄉英國，「但我的首選還是台灣。」

馬克斯表示，他很清楚台灣現在兩職籃聯盟狀況，每天都有不同變化，未來可能會是10支球隊開打局面，除了兩職籃，他表示，其實並不排斥到SBL試試看，因為他很喜歡台灣的環境也想繼續留在這裡。

馬克斯自認上個賽季打得不算好，並不是自己最佳狀態，現在休季期間持續訓練，加強自己的能力，會和鋼鐵人隊友劉承彥一起訓練，等待其他球隊邀約，他說：「現在就是保持耐心，看看會有什麼結果。」

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