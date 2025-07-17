晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》鋼鐵人瀕臨解散 馬克斯：首選是留在台灣打球

2025/07/17 20:52

馬克斯。（記者粘藐云攝）馬克斯。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕高雄鋼鐵人外籍生馬克斯（Marcus Quirk）今天現身新莊體育館觀看瓊斯盃，由於球隊已是瀕臨解散狀態，他還在等待其他球隊的邀請，他說：「我真的很喜歡台灣，首選肯定還是留在台灣打球。」

馬克斯大學時期就讀虎尾科大也曾幫助球隊在UBA闖進4強，並在去年選秀會以探花之姿加盟鋼鐵人，新人賽季場均貢獻6.7分、3.2籃板抱回新人王，只是目前球隊狀態風雨飄搖，球員也陸續離隊。

馬克斯今天現身新莊看球，談起目前狀況，他表示，他的女友是美國人，已經搬來台灣和他一起住在高雄生活了一陣子，兩人都很喜歡這個城市也很喜歡台灣，「如果可以的話，我當然還是希望留在台灣打球。」馬克斯不諱言，當然比起其他球員，他還有後路，有機會選擇到其他國家打球，包含過去曾效力過的馬來西亞球隊或回到家鄉英國，「但我的首選還是台灣。」

馬克斯表示，他很清楚台灣現在兩職籃聯盟狀況，每天都有不同變化，未來可能會是10支球隊開打局面，除了兩職籃，他表示，其實並不排斥到SBL試試看，因為他很喜歡台灣的環境也想繼續留在這裡。

馬克斯自認上個賽季打得不算好，並不是自己最佳狀態，現在休季期間持續訓練，加強自己的能力，會和鋼鐵人隊友劉承彥一起訓練，等待其他球隊邀約，他說：「現在就是保持耐心，看看會有什麼結果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中