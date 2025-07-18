中職》對唐鳳有興趣 平野惠一最想看的書籍

平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟總教練平野惠一明天首度執教明星隊，成為日籍教頭史上第6人，近期他從日本球迷收到一本栗山英樹著作的「監督の財產」，整本書的頁數多達848頁，厚厚的一本書成為洲際總教練室桌上最顯眼的風景。

這一本名為「監督的財產」的書，堪稱是栗山英樹的集大成，內容包括栗山監督執教生涯的經驗談，包括「監督的職責」、「監督和人事」、「監督和選手」等內容提供後輩參考，還有栗山英樹首度公開的大谷翔平，透露他有多厲害，以及如何從中學習，內容相當豐富。

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平野惠一透露，這本書是有一名認識的日本球迷送他的，「他送這本書是希望我學習怎麼當一個總教練。」隨後他拿起書來笑說，「這麼厚耶！」即便還沒有時間閱讀，平野透露，從大學時就受到栗山監督的照顧，一直都有在保持聯繫。

在棒球場上綻放燃燒不盡的熱情，平野看似「棒球痴」，但其實喜歡的書籍跟棒球較不相關，他透露近期想看的是唐鳳的書，也喜歡看經濟方面的書籍，以及各領域成功人士的書，包括歷史人物，「從不同領域吸收資訊，看怎麼活用在棒球上面。」

平野惠一明天將執教明星賽的明星隊，對上曾豪駒領軍的台灣隊，成為繼中島輝士、宅和本司、大石彌太郎、山根俊英、中込伸後，第6位執教明星賽的日籍總教練。

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