瓊斯盃》台灣隊未來4號位在哪裡？圖齊點出3條件

圖齊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣藍隊今天在瓊斯盃以89：63擊敗馬來西亞收下3連勝，這次在國家隊主力4號位胡瓏貿缺陣情況下，包含蔡宸綱等人都有機會輪流嘗試抗起這位置，今天總教練圖齊談起對於這位置的想法時，他點出3個條件，包含機動性高、有投射能力並知道該如何策應。

台灣近年來長人培養不易，無論是中鋒或大前鋒戰力較為薄弱，圖齊坦言，和別的國家相比，台灣4號位球員體型確實是有落差，因此他認為，能扛起此重責的球員必須具備3條件，包含機動性高、有投射能力並知道該如何策應。他點名，包含賀丹、周桂羽、蔡宸綱、劉錚、胡瓏貿，這些球員雖偏向3號，但都有上述條件，所以在國家隊會設定在4號位，「我們還是會希望去找更有身體對抗性的4號，也會不斷去磨合跟調整。」

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22歲、194公分的蔡宸綱這次首度參與瓊斯盃，獲得不少出賽機會，他表示，這次沒給自己太大壓力，以教練設定的為主，他也觀察到，其他4號位球員其實更有攻擊性，對籃框渴望性較高，「但我比較屬於看到合適空檔就傳球的球員，而教練會多希望我去衝擊籃框。」他不諱言，今年亞洲盃要再入選機率不高，但這次瓊斯盃走了一遭也讓他學到不少，他笑說：「剩下3場，要趕快利用機會再多跟學長學幾招。」

提到這次蔡宸綱在國家隊表現，圖齊認為，自己的體系偏難，要適應得花點時間，「短時間內他已經做到我要求的事情，希望他在場上要更積極展現自己，並在進攻上多利用自己的身體優勢，已經越來越好。」

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