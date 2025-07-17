晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》雙巨頭北美爭霸！辛納、艾卡拉茲球王競逐白熱化

2025/07/17 22:39

辛納、艾卡拉茲。（資料照）辛納、艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕職業網壇北美硬地賽季即將到來，辛納（Jannik Sinner）與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的「雙巨頭」球王之爭，很可能在美國公開賽進入白熱化。

辛納汲取法國公開賽紅土錯失3冠軍點、慘遭大逆轉的慘痛教訓，溫布頓錦標賽草地已甜蜜復仇，儘管23歲的義大利世界球王在ATP男單排行榜獨居鰲頭，領先坐二望一的艾卡拉茲3430分，不過辛納接下來到美網衛冕期間，得捍衛的積分多達3200分，壓力格外沉重；反觀22歲的西班牙勁敵僅區區60分得保，因此接下來龍頭大位的競爭，勢必在這兩個多月更加激烈。

去年辛納於蒙特婁大師賽打進8強，隨後辛辛那提大師賽、紐約美網大滿貫都奪冠；至於艾卡拉茲未參與蒙特婁，辛辛那提次輪一戰出局，甚至美網也第2輪爆冷止步，今年他若能在多倫多、辛辛那提締造佳績，屆時球王頭銜的爭奪戰，有機會美網法拉盛公園上演。

身為史上首位義大利籍No.1，辛納現已連續58週在位，締造史上第4長的首當球王任期，甚至強壓53週的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）；艾卡拉茲2022年勇奪美網冠軍，成為最年輕的球王，職業生涯在位36週。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中