網球》雙巨頭北美爭霸！辛納、艾卡拉茲球王競逐白熱化

辛納、艾卡拉茲。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕職業網壇北美硬地賽季即將到來，辛納（Jannik Sinner）與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的「雙巨頭」球王之爭，很可能在美國公開賽進入白熱化。

辛納汲取法國公開賽紅土錯失3冠軍點、慘遭大逆轉的慘痛教訓，溫布頓錦標賽草地已甜蜜復仇，儘管23歲的義大利世界球王在ATP男單排行榜獨居鰲頭，領先坐二望一的艾卡拉茲3430分，不過辛納接下來到美網衛冕期間，得捍衛的積分多達3200分，壓力格外沉重；反觀22歲的西班牙勁敵僅區區60分得保，因此接下來龍頭大位的競爭，勢必在這兩個多月更加激烈。

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去年辛納於蒙特婁大師賽打進8強，隨後辛辛那提大師賽、紐約美網大滿貫都奪冠；至於艾卡拉茲未參與蒙特婁，辛辛那提次輪一戰出局，甚至美網也第2輪爆冷止步，今年他若能在多倫多、辛辛那提締造佳績，屆時球王頭銜的爭奪戰，有機會美網法拉盛公園上演。

身為史上首位義大利籍No.1，辛納現已連續58週在位，締造史上第4長的首當球王任期，甚至強壓53週的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）；艾卡拉茲2022年勇奪美網冠軍，成為最年輕的球王，職業生涯在位36週。

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