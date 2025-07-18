中職》林智勝引退巡禮完成第一站斗六 本週最後一次參加明星賽

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒2025年明星賽將於明、後兩天在台北大巨蛋舉行，季後引退的林智勝、胡金龍被台灣隊總教練曾豪駒選入陣容，兩人都將最後一次參與明星賽，林智勝還會最後一次參加全壘打大賽，他的引退巡禮已從本週展開，16日的第一站是他最後一次以選手身分造訪斗六，在感性又歡樂的氣氛中告別達成生涯千安的斗六棒球場。

味全龍林智勝斗六球場職業生涯最後一場，賽末感性發言。（資料照，記者廖耀東攝）

中職今年只在15、16日安排兩場斗六賽事，16日在徐若熙生涯第一次、林智勝生涯最後一次於斗六出賽的加持下，有7331人進場是斗六自2013年5月5日7641人後單場觀眾再次超過7000人，這兩場林智勝都沒有先發，但都做好在後段代打的準備，味全龍總教練葉君璋16日賽前也透露，比賽後段會在適當時機讓林智勝上場代打。

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味全16日打完9局上以3：9落後台鋼雄鷹，9局下林智勝率先上場代打蔣少宏，抓第1球就出手，雖擊成本壘後方飛球遭到接殺，仍在掌聲與歡呼聲中完成生涯在斗六的最後1個打席，賽後球團安排他在場上發表感言，他不改搞笑本色解釋為何9局下第1球就打，最記得2006年隨La new熊在斗六打台灣大賽，最後與球迷合唱他的應援曲。

味全龍林智勝斗六球場職業生涯最後一場，賽末感性發言。（資料照，記者廖耀東攝）

林智勝生涯在斗六有兩個重要時刻，一是2006年他第一次打台灣大賽，10月22日在斗六進行第二戰，8局下他從林岳平手中擊出2分打點二壘安打，助La new熊扳成5：5平手，該屆La new熊以直落四快速解決統一獅，拿下隊史第一座總冠軍；二是2013年5月5日，他於斗六擊出生涯第1000支安打，並以837場出賽改寫達成速度最快紀錄。

林智勝除了引退系列賽於9月5至7日在大巨蛋舉行，八、九月都會隨隊前往各球場進行引退巡禮，他表示，如果球迷的時間可以配合，他在各球場的最後一次出賽，期待再次聽到球迷為他加油吶喊，只要他有上場，就會盡力為球迷留下美好回憶，味全龍本季各球場最後一場賽事的日期如下：

澄清湖：8月3日（日）

台東：8月20日（三）

新莊：8月24日（日）

大巨蛋：9月7日（日）

桃園：9月16日（二）

洲際：9月21日（日）

台南：9月26日（五）

天母：9月28日（日）

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