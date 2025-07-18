NBA》隊史得分王回來了！ 里拉德3年12億重返老東家拓荒者

里拉德重返老東家拓荒者。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕9屆明星後衛里拉德（Damian Lillard）遭公鹿裁掉後，未來動向備受關注。根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，里拉德將以3年4200萬美元（約新台幣12億元）的合約重返老東家拓荒者。

《ESPN》記者查拉尼亞指出，里拉德與公鹿分道揚鑣後，傳出有許多球隊想要網羅他，曾傳出勇士有望曾與他接觸，但里拉德只想要重回效力11年的老東家拓荒者，最終與其簽下3年4200萬美元的合約，其中也包含了2027-28賽季的球員選項以及不可交易條款。

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里拉德和詹姆斯（LeBron James）成為目前NBA唯二擁有不可交易條款的球員，畢爾（Bradley Beal）原本也有不可交易條款，但他已經與太陽達成買斷協議，最後加盟快艇。

里拉德2025-26賽季的年薪將高達7000萬美元，未來兩年合計薪資為1.41億美元，並在2027年擁有球員選項。里拉德在今年季後賽首輪遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，他將在明年賽季進行復健，回到波特蘭的關鍵原因就是想回到他的家人與孩子身邊。

里拉德在拓荒者效力11個賽季，以19376分高居隊史第一，2387顆三分球也是隊史之最，5151次次助攻則是排名隊史第2。

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