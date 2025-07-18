MLB》宇宙道奇不補先發改補牛棚！ 美媒點出潛在人選

紅雀終結者海爾斯利。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季力拚衛冕的洛杉磯道奇，目前穩居國聯西區龍頭，先發輪值傷兵也逐漸回歸，根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導指出，道奇計劃在交易截止日前補強牛棚戰力。

道奇開季先發陣容一字排開十分豪華，但卻相繼倒下，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）近期已經歸隊，而2屆塞揚得主史奈爾（Blake Snell）也即將復出，《The Athletic》記者羅森索指出，道奇目前並沒有打算補強先發輪值，而是將目標轉往牛棚。

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道奇牛棚大將崔南（Blake Treinen）、寇派克（Michael Kopech）目前都在傷兵名單，菲利浦斯（Evan Phillips）因進行手肘韌帶置換手術，本季報銷，至於休賽季以4年7200萬美元加盟的守護神史考特（Tanner Scott），本季已經搞砸了7次救援機會，防禦率高達4.09。

羅森索認為紅雀終結者海爾斯利（Ryan Helsley）、紅人帕岡（Emilio Pagan），以及遊騎兵馬丁（Chris Martin）、米爾納（Hoby Milner）和阿姆斯壯（Shawn Armstrong），都有可能成為道奇補強牛棚的潛在人選。

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