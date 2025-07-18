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經典賽》無緣組最強台灣隊！台美混血球星卡洛爾表態想為美國出戰

2025/07/18 09:05

經典賽》無緣組最強台灣隊！台美混血球星卡洛爾表態想為美國出戰響尾蛇台美混血球星卡洛爾。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽明年3月登場，中職會長蔡其昌近日親自赴美，邀請3大混血球星組成史上最強台灣隊。但最大咖的響尾蛇明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）近日接受媒體訪問時表態，期待自己能夠為美國出征經典賽，這也意味要看到「卡仔」要披上台灣隊戰袍的可能性是微乎其微。

「如果我被徵召的話，我會很樂意參加，」卡洛爾接受《亞利桑那共和報》訪問時表示，能有機會代表美國出賽，對棒球員來說無疑是最高榮耀之一，雖然目前還沒人找他，也還沒有什麼具體進展，但如果有機會參加的話，自己會非常樂意。

《亞利桑那共和報》指出，卡洛爾高三曾披上U18美國隊的戰袍，與小惠特（Bobby Witt Jr.）、格林（Riley Greene）、沃爾普（Anthony Volpe）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）等選手並肩作戰，在巴拿馬舉辦的泛美錦標賽奪下金牌。

卡洛爾認為那一屆至少會有1到2個球員入選經典賽美國隊，如果能再一起參加，會是很棒的回憶，卡洛爾也強調真的很想代表美國隊出賽，「那些球員都很厲害，但我希望我能擠進這支隊伍。」

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