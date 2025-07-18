MLB》下半季持續拚戰 大都會33歲左投本季初先發打頭陣

馬奈亞在美國時間13日傷癒歸隊。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕經過明星賽後，大聯盟的下半球季將在明天正式展開，目前排在國聯東區第2的大都會，將在主場與紅人進行3連戰，而打頭陣的先發投手就是剛傷癒歸隊的左投馬奈亞（Sean Manaea），力圖在下半季有個好的開始。

今年33歲的馬奈亞，去年球季來到大都會後繳出亮眼表現，32場出賽皆任先發，戰績12勝6敗，防禦率3.47，標準化防禦率（ERA+）111，並在季後以3年7500萬美元（約22億台幣）的合約續留，但在春訓時傳出右腹斜肌拉傷，直到美國時間7月13日才重返賽場，當時以長中繼角色主投3.1局僅失1分，送出多達7次三振，而明天預計將是本季初先發。

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系列賽的2、3兩戰，大都會將推派霍姆斯（Clay Holmes）與皮特森（David Peterson）掛帥先發，前者本季離開洋基轉隊到大都會，並從救援角色轉變先發投手，目前繳出8勝4敗、防禦率3.31的成績表現出色；後者今年也有亮眼表現，戰績6勝4敗、ERA3.06，也遞補巨人雷伊（Robbie Ray）的位置前進明星賽，中繼1局被敲2支安打無失分。

霍姆斯。（資料照，美聯社）

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