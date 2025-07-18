晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》下半季持續拚戰 大都會33歲左投本季初先發打頭陣

2025/07/18 09:45

馬奈亞在美國時間13日傷癒歸隊。（資料照，路透）馬奈亞在美國時間13日傷癒歸隊。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕經過明星賽後，大聯盟的下半球季將在明天正式展開，目前排在國聯東區第2的大都會，將在主場與紅人進行3連戰，而打頭陣的先發投手就是剛傷癒歸隊的左投馬奈亞（Sean Manaea），力圖在下半季有個好的開始。

今年33歲的馬奈亞，去年球季來到大都會後繳出亮眼表現，32場出賽皆任先發，戰績12勝6敗，防禦率3.47，標準化防禦率（ERA+）111，並在季後以3年7500萬美元（約22億台幣）的合約續留，但在春訓時傳出右腹斜肌拉傷，直到美國時間7月13日才重返賽場，當時以長中繼角色主投3.1局僅失1分，送出多達7次三振，而明天預計將是本季初先發。

系列賽的2、3兩戰，大都會將推派霍姆斯（Clay Holmes）與皮特森（David Peterson）掛帥先發，前者本季離開洋基轉隊到大都會，並從救援角色轉變先發投手，目前繳出8勝4敗、防禦率3.31的成績表現出色；後者今年也有亮眼表現，戰績6勝4敗、ERA3.06，也遞補巨人雷伊（Robbie Ray）的位置前進明星賽，中繼1局被敲2支安打無失分。

霍姆斯。（資料照，美聯社）霍姆斯。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中