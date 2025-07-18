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MLB》洋基有意交易補強先發投手！ 美媒爆盯上29歲海盜明星右投

2025/07/18 10:39

凱勒。（資料照，路透）凱勒。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基有意在交易大限前補強先發輪值，根據《匹茲堡郵報》記者海爾斯（Noah Hiles）報導，條紋軍看上海盜明星右投凱勒（Mitch Keller）。

洋基先發輪值在季前就面臨打擊，當家塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術）賽季報銷，季中輪到亞柏格（Ryan Yarbrough）、施密特（Clarke Schmidt）相繼倒下，而去年奪下美聯新人王的火球男希爾（Luis Gil），受到右肩闊背肌拉傷，日前才在小聯盟丟復健賽。

目前洋基先發輪值為佛里德（Max Fried）、羅冬（Carlos Rodon）、史卓曼（Marcus Stroman）、沃倫（Will Warren）以及菜鳥施利特勒（Cam Schlittler）。

洋基尋求補強先發投手，傳出有意網羅凱勒。現年29歲的凱勒，本季在海盜已出賽20場，拿下3勝10敗、防禦率3.48，累積119局投球，投出92次三振，每局被上壘率為1.14。

值得一提的是，想將凱勒納入麾下的不只條紋軍，據悉大都會和小熊也對他感興趣。

凱勒在去年和海盜簽下5年7700萬美元的延長合約，今年薪水為1500萬美元，未來3季年薪分別為1650萬美元、1800萬美元和2000萬美元。

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