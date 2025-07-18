NBA》盼年薪能上看7.4億！資深記者曝勇士22歲新星想轉戰東部

庫明加。（資料照，路透）

〔體育中心/綜合報導〕勇士22歲新星庫明加（Jonathan Kuminga）新賽季是否續留勇士，是休賽季的一大話題，不過根據消息傳出，庫明加想讓勇士把自己交易到東部的球隊去，並盼望能有一份年薪至少2500萬美金（約新台幣7.4億）的合約。

庫明加本季例行賽出賽47場，其中10場擔任先發，繳出場均15.3分、4.6籃板與2.2助攻的成績，但他在季後賽一度遭到冷凍，最終勇士在西部次輪不敵灰狼。

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根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，庫明加希望勇士能把他交易到東部球隊，且與他的經紀人正在找尋每季至少來到2500萬美金的長期或短期合約，也不排除能夠開放透過「先簽後換（sign-and-trade）」轉隊。

史坦表示，勇士不願意根據庫明加的報價與他簽長約，另外他也希望球團能與公牛達成先簽後換的條約，不過球團目前也正在與受限自由球員吉迪（Josh Giddey）進行交涉。

除此之外，國王也對庫明加展現很大的興趣，根據《NBC Sports Bay Area》先前的報導指出，勇士、國王與活塞曾想過以三方交易，讓庫明加轉戰沙加緬度、孟克（Malik Monk）前往底特律，並將卡特（Devin Carter）與薩里奇（Dario Šarić）送去金州，但最後也並未成行。

此外，昨日剛與畢爾（Bradley Beal）分道揚鑣的太陽也傳出對庫明加感興趣，但史坦認為，太陽目前不具備勇士希望的選秀資本或球員，能讓庫明加達成先簽後換的條件。

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