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超爽的！農糧署攜手中職 明星賽前2萬名進場球迷免費享美味台灣蕉

2025/07/18 11:36

農糧署和中華職棒大聯盟合作，於明後天的明星賽中將提供前2萬名進場的球迷享用美味的台灣香蕉。（農糧署提供）農糧署和中華職棒大聯盟合作，於明後天的明星賽中將提供前2萬名進場的球迷享用美味的台灣香蕉。（農糧署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕2025年中華職棒明星對抗賽將於明、後天在台北大巨蛋舉行，農業部農糧署今（18日）宣布，和中華職棒大聯盟合作，不只提供參賽球員每天2百根香蕉為球員補充能量打氣，前2萬名進場的觀眾也可獲得美味台灣香蕉，讓球迷跟著啦啦隊員跳應援時，大聲一起要球員蕉出全壘打。

台灣香蕉口感Q彈香氣濃郁又甜蜜，含豐富的營養成分，其中含有的鉀離子，更是人體重要的電解質之一，及時補充鉀可以維持神經肌肉的正常功能，在大巨蛋觀賞激動的運動賽事，邊吹著冷氣時來一根，真的是超爽，農糧署組長范國慶表示，和中華職棒大聯盟合作，將在中職明星對抗賽期間，每天免費提供新鮮香蕉給前2萬名進場球迷（每人限領1根），並提供2百根香蕉給球員，希望讓球員與球迷補充營養。

不只有新鮮香蕉，農糧署表示，9日賽事期間還有應援啦啦隊推廣國產香蕉活動，活潑又可愛的啦啦隊員們將現場與球迷進行互動遊戲，球迷千萬不能錯過，20日賽前趣味競賽的「全方位打擊王」也會與國產夏季水果結合，以食農教育的方式向球迷宣傳優質的國產水果，並準備生鮮香蕉及香蕉加工品共10組、約1千份。

球迷吃完台灣香蕉後若還意猶未盡，農糧署表示，統一超商與全家便利商店都有單根香蕉可供購買外，還推出使用國產香蕉為原料的飲料，歡迎球迷一起「蕉」個朋友。

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