中職》史上首位獲新人王資格的外籍投手誕生 力拚亞洲職棒首見壯舉

統一獅日籍投手高塩將樹。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅日籍投手高塩將樹因透過選秀入團，經中職聯盟官方確認有角逐年度新人王的資格。過去在日本和南韓職棒都不曾誕生外籍新人王，如果高塩將樹能奪獎，有機會成為亞洲職棒第1人。

中職規章規章第8章第6條也明訂，居住滿5年且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年、並透過新人選秀加盟的外國籍球員，將被視為本國籍。中職賽務部也確認，高塩去年就列入新人王資格表，檢視規章後確認有資格，加上去年未滿30局，今年仍可被遴選。

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這一條在2021年增訂的「永田條款」，不只讓高塩獲得一生只能角逐1次的新人王資格，未來凡是在台灣國中、高中就讀累計滿3年、在台灣大學連續就讀滿4年，且透過選秀入團的外國籍球員，全部都有新人王和最佳進步獎的資格。

比較亞洲職棒的新人王規則，日本職棒從1976年起規定，就算是洋將，只要沒有效力過其他國家的職棒，也符合角逐新人王資格，前旅日選手郭源治在1981年加盟中日龍時，正是日職第1位符合新人王資格的外籍選手，而日本火腿今年也為孫易磊申請新人王資格獲通過。不過，日職至今尚未出現過外籍新人王。

至於南韓職棒，從1983年以來也沒有外籍選手獲新人王的紀錄，在規章上則寫道，曾效力海外職棒的選手不具有角逐新人王的資格。

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