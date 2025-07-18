PLG》改披獵鷹戰袍 陳范柏彥自評有這兩大優勢

陳范柏彥加盟獵鷹。（台鋼獵鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼獵鷹今正式宣布，簽下前鋒陳范柏彥，強化新賽季前場即戰力。身高193公分的他，具備優異的對抗性和外線火力，將身披23號球衣，為球隊帶來更全面的戰力。

畢業於健行科技大學的陳范柏彥，2022年P. LEAGUE+選秀會以榜眼之姿獲得富邦勇士青睞。2024年被交易至高雄鋼鐵人，24–25賽季場均上場約35分鐘，貢獻13.2分、3.2籃板和0.9助攻，13場比賽得分上雙，三分命中率達35%，展現穩定的進攻火力與場上耐戰度。憑藉出色表現，他獲選年度第一隊，場均得分排名本土球員第二。如今轉戰台鋼，將成為獵鷹本季陣容中的關鍵補強。

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獵鷹球團表示：「陳范柏彥有很好的身體條件和對抗強度，外線把握度也很不錯，正是我們希望補進的球員。他的加入能讓球隊在前場有更多進攻選項，也能提升對位防守的靈活性，期待他和團隊產生良好化學效應。」

談及加盟台鋼獵鷹的心情，陳范柏彥說：「今年合約到期成為自由市場球員，剛開始心情比較忐忑，不過加入台鋼後，能感受到總教練的肯定和總經理的重視與信任，現在心情比較穩定，可以專心在球技和球場表現上。」他也提到，在場上自評目前最大的優勢是「身體對抗能力，以及三分線的把握度。」

多年戰友再續前緣，本季陳范柏彥將與從自強國中起一路並肩作戰、攜手走過能仁家商與健行科大的老戰友谷毛唯嘉再度同隊，他笑說：「期待谷毛能帶起球隊的進攻節奏和團隊合作，相信我們會有很好的化學反應。」陳范柏彥坦言，新賽季最想提升自己更多面向的進攻得分，還有傳球視野，讓自己能幫助球隊更多。

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