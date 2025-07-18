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田徑》去年刷新世界紀錄近2分鐘 馬拉松最速女將藥檢陽性遭禁賽

2025/07/18 12:53

女子馬拉松世界紀錄保持者切帕蒂奇。（資料照，美聯社）女子馬拉松世界紀錄保持者切帕蒂奇。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕女子馬拉松世界紀錄保持者切帕蒂奇（Ruth Chepngetich）因藥檢呈現陽性，遭田徑誠信委員會（AIU）暫時禁賽，為田徑界投下一枚震撼彈。

來自肯亞的30歲女將切帕蒂奇曾在去年芝加哥馬拉松，跑出2小時9分56秒第3度奪冠，並以將近2分鐘之差，打破了衣索比亞選手阿塞發（Tigst Assefa）於2023年在德國柏林所創2小時11分53秒的女子馬拉松世界紀錄。

切帕蒂奇的好成績也引發外界質疑，她本人賽後受訪時僅回答:「我不知道該怎麼說。」肯亞田徑協會則是力挺自家人，痛批外界質疑十分荒謬，今年有許多世界紀錄被打破，單獨挑出她來懷疑，完全不公平，部分媒體對她成就的無端質疑令人遺憾。

切帕蒂奇原本預計4月要參加倫敦馬拉松，但卻因身心因素臨時退賽。後來被爆出是在今年3月的藥檢中被驗出「氫氯噻嗪」（Hydrochlorothiazide，簡稱HCTZ）的利尿劑，該藥物可用來掩蓋使用增強表現藥物的痕跡。

田徑誠信委員會（AIU）指出，運動員在任何情況下都禁止使用HCTZ，如果尿液中的HCTZ低於20ng/ml為陰性，而切帕蒂奇的檢測樣本中，被測出高達3800ng/ml的HCTZ。

切帕蒂奇目前配合田徑誠信委員會的調查，並在調查期間自願接受暫時性禁賽，她恐怕將會面臨兩年的禁賽處分。

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