足球》女足金字招牌女將周台英 陷台師大抽血爭議讓外界譁然

台師大女足隊學生（左）遭教練周台英以學分施壓強迫抽血。（組合照，翻攝自Threads、臉書）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕有「一代木蘭女將」之稱的傳奇球員周台英，退休後轉任教職仍繳出不錯成績，只是她捲進台灣師範大學女足抽血案爭議，恐讓她的輝煌生涯蒙上陰影。

現年61歲的周台英，是最足以代表台灣女子足球的招牌人物，她曾是台灣女足的主力前鋒，幫助台灣女足締造亞洲盃3連霸，並於1979年榮獲亞洲盃最佳球員，且曾到德國、日本打球，開啟國內女足旅外先例，還曾領軍在1991年打進世界盃8強，寫下隊史最佳紀錄。

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卸下球衣後，周台英回到母校台師大執教的戰績依舊亮眼，她帶領台師大女足9度稱霸大專足球聯賽，此外，她也曾擔任台灣女足國家隊總教練，並積極培養國內潛力球員，對足壇的貢獻良多，地位也不言可喻。

只是近日周台英捲入台師大女足抽血爭議，遭指控以扣學分威脅選手配合研究抽血，引起外界譁然，儘管她一度發出親寫的道歉信，卻掀起更大的反彈聲浪，而教育部則擬撤銷周台英的教練證。

對於周台英一事，受害學生代表簡奇陞表示，自己會站出來說話是就事論事，教練周台英做錯事就該依法處理，但希望外界不要抹滅她曾是國腳的傳奇及對體育的努力。

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