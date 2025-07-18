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NBA》畢爾加盟快艇 名球評逆風給評價

2025/07/18 12:52

畢爾買斷後預計會加盟快艇。（資料照，法新社）畢爾買斷後預計會加盟快艇。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽明星後衛畢爾（Bradley Beal）終於同意買斷，並且預計會與快艇簽下以2年1100萬美元的合約，這筆簽約一般外界都是給予正面評價，不過知名球評柏金斯（Kendrick Perkins）倒是有不同看法，認為畢爾加盟對快艇幫助不大。

柏金斯在節目《Get Up》提出看法，他認為畢爾加盟對快艇並沒有太大幫助，看看快艇暑假的動作，儘管交易來了柯林斯（John Collins），但整個陣容只是越變越老。

柏金斯說，快艇陣容太老、側翼沒有深度，同時缺乏「體能怪」，對於下賽季快艇預測，柏金斯認為他們就只是支西部前8的球隊而已。

畢爾上季出賽53場，有38場先發，平均17分3.7助攻3.3籃板，整體投籃命中率為49.7％，三分球命中率為38.6％，儘管得分是2014-15年以來新低，但外界普遍認為，能以均薪550萬美元簽下畢爾，會是筆划算的補強。

回顧今夏快艇的動作，除了交易鮑威爾（Norman Powell）換回體能勁爆的柯林斯外，另外續約了老將巴頓（Nicolas Batum）、簽下老中鋒羅培茲（Brook Lopez）、與哈登（James Harden）重簽一份2年8150萬美元的合約，而目前有傳聞指出，老控球保羅（Chris Paul）也有機會回鍋。

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