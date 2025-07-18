法國巴黎國際手球分齡賽 新明國中手球隊勇奪U14冠軍、U16歲亞軍

桃園市立新明國中手球隊在法國巴黎國際手球分齡賽，分別在U14歲、16歲組奪冠、亞軍。（桃市府教育局提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立新明國中手球隊參加2025年法國巴黎國際手球分齡賽，分別在14歲組及16歲組，克服身材劣勢、過關斬將，奪得冠、亞軍殊榮！校方說明，這是手球隊首次在該賽事奪冠，明天將光榮返台。新明國中校長李孟憲說，此次輝煌戰績，歸功於教練黃瑋容的專業指導與無私奉獻，以及全體隊員平日裡不畏艱辛的刻苦訓練

14歲組隊伍一路過展現驚人實力，成功將冠軍獎盃帶回台灣；16歲組隊伍在冠軍戰遭遇同樣來自台灣高中勁旅「海山高中」，手球隊選手發揮團隊精神，力拼高中學長，終場以1分惜敗獲得亞軍。

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李孟憲說，無論是嚴寒冬季或酷熱的盛夏，學生們始終堅持在訓練場上揮灑汗水，長期下來，鑄就選手們紮實的基本功和強大的心理素質，堅毅與毅力，是此次國際賽事中脫穎而出的關鍵所在，黃瑋容則不僅在戰術上給予學生精準的指導，更在精神層面給予他們巨大的支持。

教育局指出，新明國中手球隊的選手們，在國際賽場上，需要面對身材比自己高大許多的歐洲選手，面對體格上的差距，他們沒有氣餒，反而更加注重戰術的靈活運用、速度的優勢發揮以及團隊配合的默契，用智慧和技巧彌補了身體上的劣勢，一次次地在球場上創造奇蹟，證明了手球運動並非單純的力量比拼，更是技術與策略的較量。

李孟憲另感謝體育署的支持與經費補助，市府教育局的行政協助與資源整合，桃園市手球委員會主任委員謝美英也積極奔走，替隊伍爭取經費，讓巴黎賽事順利成行。

桃園市立新明國中手球隊在法國巴黎國際手球分齡賽，分別在U14歲、16歲組奪冠、亞軍。（桃市府教育局提供）

桃園市立新明國中手球隊在法國巴黎國際手球分齡賽，分別在U14歲、16歲組奪冠、亞軍。（桃市府教育局提供）

新明國中手球隊學生在長期訓練下，練就紮實基本功和強大心理素質。（桃市府教育局提供）

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