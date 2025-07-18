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中職》統一獅大巨蛋主題日 舉辦超人力霸王見面會

2025/07/18 14:01

統一獅大巨蛋主題日，舉辦超人力霸王見面會。（統一獅提供）統一獅大巨蛋主題日，舉辦超人力霸王見面會。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025統一7-ELEVEN獅與超人力霸王聯名主題日，7.25（五）～7.27（日）於臺北大巨蛋盛大舉辦，全台特攝迷、親子觀眾引頸期盼的【超人力霸王】，今年暑假強勢回歸連續三天，賽前特別規劃超人力霸王合影見面會活動，7.25安排超人力霸王初代、7.26安排超人力霸王梅比斯，而最後一天由超人力霸王捷德登場。本次超人力霸王主題日，特別將臺北大巨蛋B2 515空間佈置成超人力霸王特區，當天也特別規劃各項不同闖關遊戲、情境拍照區，持當日賽事門票均可現場排隊同樂，也特別準備超人力霸王聯名系列Ｌ文件夾，限量贈送。

臺北大巨蛋B2 515空間週五14:30開放，而週六、週日將於11:00開放，歡迎球迷提早來到超人力霸王主日闖關、拍照，體驗各項遊戲樂趣，本系列活動為分散人流，也將提早開放B2 515空間遊戲專區，歡迎闔家一起來臺北大巨蛋同樂。

超人力霸王合影見面會
◉ 活動時間：
7.25（五） 16:20 超人力霸王初代
7.26（六） 14:00 超人力霸王梅比斯
7.27（日） 14:00超人力霸王捷德

◉ 活動地點：臺北大巨蛋B2 515空間

◉ 參加辦法：凡於台北大巨蛋B2 「玩趣の倉庫」攤位，現場單筆消費萬代玩具代理超人力霸王商品達600元（含）以上，即可兌換超人力霸王合影券一張，每日數量有限，發完維止

◉ 注意事項：
✔ 玩趣の倉攤位營業時間週五14:30開始，週六、週日11:00開始
✔ 合影券每人每次消費限領一張，恕不開放累贈或分開結帳
✔ 合影券每張最多同時4人上台合影一張，恕不分開拍攝
✔ 請準時參加本次活動，逾時未參加者視同放棄，活動結束後不予以補拍
✔ 本活動僅限指定攤位銷售和兌換，恕不參與現場萊恩酷相關消費，請多見諒
✔ 若有未盡事宜，請依現場公告為主，主辦單位保留臨時異動活動之相關權益，造成不便請多見諒

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◉ 售票平台：全台統一超ibon售票機台或網路購票

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