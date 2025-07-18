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MLB》美韓混血的昔日大物右投遭交易 WBC南韓主帥密切關注

2025/07/18 14:48

丹寧。（資料照，路透）丹寧。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者倪婉君／綜合報導〕第6屆世界棒球經典賽（WBC）將在明年3月開打，由於國籍認定較寬鬆，不但台灣隊有意向美職招手網羅具台灣血統的混血球員，明年跟台灣隊同組的南韓隊也在關注美韓混血球星動態，其中母親是韓國人的30歲右投丹寧（Dane Dunning）今被交易至勇士隊，就在經典賽南韓主帥柳志炫的關注名單中。

第6屆WBC會內賽分為分組賽以及淘汰賽，分組賽由20支隊伍分成A、B、C、D共4組於4城市進行單循環賽，取前2名晉級淘汰賽，台灣隊和日本、澳洲、捷克、南韓同屬C組。中職會長蔡其昌日前赴美親自邀請響尾蛇球星卡洛爾在內的3大混血球員，期盼他們能披上台灣隊戰袍，只是卡洛爾今天已表態想代表美國隊出賽，而蔡其昌下午也會在聯盟和媒體分享美國行的收穫。

韓媒MyDaily報導，丹寧是2016年大聯盟選秀首輪第29順位獲國民隊選中的超級新秀，母親是韓國人鄭美秀（音譯），他甚至還在左臂上刺上「같은 피（相同血脈）」的韓文刺青，並曾考慮代表南韓隊參加上屆2023年經典賽，只是2022年球季後段的髖關節手術讓他無緣披上太極戰袍。

丹寧不但曾是首輪大物，更是2023年遊騎兵奪下世界大賽冠軍的主力投手，該季出賽35場，其中26場先發，拿下12勝7敗、防禦率3.70，投球局數172.2局，但去年受到肩膀受傷等因素，他出賽25場（15場先發）成績5勝7敗，防禦率增至5.31，如今則被當成交易籌碼被換至勇士隊。但WBC南韓隊持續關注丹寧的表現，若他能繳出復活成績，仍是南韓國家隊可期待的一大援助。

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