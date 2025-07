道奇葛拉斯諾登板、中職全壘打大賽和明星賽登場 今日賽事預告與轉播

中職明星賽今天登場。(資料照,中職提供)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟轉播方面,道奇將在主場面對釀酒人,道奇強投葛拉斯諾(Tyler Glasnow)對決釀酒人投手普列斯特(Quinn Priester)。勇士將在主場面對洋基,勇士推出強投「K博士」史崔德(Spencer Strider),洋基尚未公布先發投手。另外還有藍鳥面對巨人、水手迎戰太空人之戰。敬請鎖定轉播。

中職明星賽今天登場,將有趣味接力賽、鐵捕封殺王、全壘打大賽預賽,明星賽正賽。敬請鎖定轉播。

超級750系列日本羽球公開賽,台灣男雙「涵劉組合」楊博涵/劉廣珩將在男雙4強碰上大會第1種子的大馬祖合吳世飛/伊祖丁(Nur Izzuddin)。

瓊斯盃方面,台灣白碰上日本,台灣藍則對上卡達敬請鎖定轉播。

另外,世大運方面,將有跆拳道、男籃等賽事,為台灣好手加油。

MLB

07:05 巨人 VS 藍鳥 愛爾達體育2台

07:10 洋基 VS 勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

10:05 太空人 VS 水手 愛爾達體育2台

10:10 釀酒人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

BWF 日本羽球公開賽

09:00 四強(上)

14:00 四強(下)

轉播:愛爾達體育3台

日職

13:00 日本火腿 VS 樂天金鷲 DAZN 2

17:00 阪神虎 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

中職明星賽

15:30 中華職棒明星賽戰技挑戰賽

17:00 明星賽正賽-台灣隊 VS 明星隊

轉播:緯來體育、愛爾達體育2台

瓊斯盃

13:00 馬來西亞 VS 澳洲

15:00 巴林 VS 菲律賓

17:00 日本 VS 台灣白

19:00 卡達 VS 台灣藍

轉播:緯來育樂、緯來精采

FIBA女子籃球亞洲盃

13:20 5-6排名賽

16:20 四強賽

19:20 四強賽

轉播:愛爾達體育1台

2025鑽石聯賽

21:00 英國倫敦站 愛爾達體育3台

FIBA U19女子籃球世界盃

22:50 四強 愛爾達體育2台

世大運

22:00 跆拳道 女46/男54/女57/男68公斤級複賽

(台灣時間20日凌晨)00:25 跆拳道 女46/男54/女57/男68公斤級決賽

(台灣時間20日凌晨)01:55 德國 VS 台灣 籃球 男子預賽

轉播:愛爾達體育1台

