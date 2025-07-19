道奇葛拉斯諾登板、中職全壘打大賽和明星賽登場 今日賽事預告與轉播

中職明星賽今天登場。（資料照，中職提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇將在主場面對釀酒人，道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）對決釀酒人投手普列斯特（Quinn Priester）。勇士將在主場面對洋基，勇士推出強投「K博士」史崔德（Spencer Strider），洋基尚未公布先發投手。另外還有藍鳥面對巨人、水手迎戰太空人之戰。敬請鎖定轉播。

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中職明星賽今天登場，將有趣味接力賽、鐵捕封殺王、全壘打大賽預賽，明星賽正賽。敬請鎖定轉播。

超級750系列日本羽球公開賽，台灣男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩將在男雙4強碰上大會第1種子的大馬祖合吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin）。

瓊斯盃方面，台灣白碰上日本，台灣藍則對上卡達敬請鎖定轉播。

另外，世大運方面，將有跆拳道、男籃等賽事，為台灣好手加油。

MLB

07：05 巨人 VS 藍鳥 愛爾達體育2台

07：10 洋基 VS 勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

10：05 太空人 VS 水手 愛爾達體育2台

10：10 釀酒人 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

BWF 日本羽球公開賽

09：00 四強（上）

14：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

日職

13：00 日本火腿 VS 樂天金鷲 DAZN 2

17：00 阪神虎 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

中職明星賽

15：30 中華職棒明星賽戰技挑戰賽

17：00 明星賽正賽-台灣隊 VS 明星隊

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

瓊斯盃

13：00 馬來西亞 VS 澳洲

15：00 巴林 VS 菲律賓

17：00 日本 VS 台灣白

19：00 卡達 VS 台灣藍

轉播：緯來育樂、緯來精采

FIBA女子籃球亞洲盃

13：20 5-6排名賽

16：20 四強賽

19：20 四強賽

轉播：愛爾達體育1台

2025鑽石聯賽

21：00 英國倫敦站 愛爾達體育3台

FIBA U19女子籃球世界盃

22：50 四強 愛爾達體育2台

世大運

22：00 跆拳道 女46/男54/女57/男68公斤級複賽

（台灣時間20日凌晨）00：25 跆拳道 女46/男54/女57/男68公斤級決賽

（台灣時間20日凌晨）01：55 德國 VS 台灣 籃球 男子預賽

轉播：愛爾達體育1台

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