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中職》基於兩大考量 「卡仔」確定無緣代表台灣隊征戰WBC

2025/07/18 15:48

卡洛爾（左）、中職會長蔡其昌。（中職提供）卡洛爾（左）、中職會長蔡其昌。（中職提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽將於明年3月登場，中職會長蔡其昌9日親自赴美，邀請3大台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）、強納森‧龍（Jonathon Long）加入台灣隊，只是響尾蛇明星外野手卡洛爾近期接受美媒《亞利桑那共和報》採訪時表示，如果能有機會代表美國出賽，對棒球選手來說無疑是最高榮耀之一，雖然目前還沒人找他，也沒有什麼具體進展，「如果獲得徵詢，我絕對會想打，那是我一直渴望想做的事。」

24歲的卡洛爾榮膺2023年國聯新人王，兩度入選大聯盟明星賽，本季出賽80場，322打數敲79安，累計打擊率2成45，另有21轟、11盜和47分打點，台灣隊積極邀請卡洛爾征戰經典賽，但如今他表態想為美國效力。

蔡其昌昨天返台，今天立即接受媒體採訪，他表示，和卡洛爾是在聖地牙哥見面，響尾蛇對教士賽前會談，他媽媽是台灣人，想聽聽卡洛爾的想法，「首先，他明白表示自己是在美國出生長大，希望能加入美國隊，其次，他知道棒球選手打經典賽是莫大榮耀，台灣有很多好手想加入國家隊，希望把這個機會讓給台灣的優秀選手，對此我們予以祝福。」

假設經典賽美國未邀請卡洛爾，是否還有機會加入台灣隊陣容，蔡其昌強調，卡洛爾不認為這是問題，他只有一個目標，就是加入美國隊，沒有第2順位，他不想佔台灣隊的名額，這樣對台灣選手也不公平，所以這一屆經典賽卡洛爾確定無緣代表台灣隊比賽。

蔡其昌透露，當場有向卡洛爾提出邀約，未來有沒有機會到台灣來，他說很願意透過各種合作方式，例如參加台灣的棒球營貢獻所學，最快希望明、後年能邀請卡洛爾到台灣作客，一起來合作，也得到他的首肯，祝福卡洛爾順利加入美國隊。

卡洛爾。（資料照，美聯社）卡洛爾。（資料照，美聯社）

中職會長蔡其昌與卡洛爾會面。（中職提供）中職會長蔡其昌與卡洛爾會面。（中職提供）

中職會長蔡其昌與強納森‧龍會面。（中職提供）中職會長蔡其昌與強納森‧龍會面。（中職提供）

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